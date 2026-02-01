A gyerekre íratná az ingatlant? Mutatjuk, mikre figyeljen ajándékozás esetén

Az ingatlan ajándékozás Magyarországon egyenes ági rokonok között ugyan illetékmentes, ám ez sokakat hamis biztonságérzetbe ringat. A praktizáló jogászok tapasztalata szerint a problémák többsége nem az illetéken, hanem az „apróbetűs” részeken csúszik el – és ezek gyakran csak akkor válnak láthatóvá, amikor már késő visszafordulni.

Az ingatlan ajándékozási szerződésnek komoly buktatói lehetnek

Fotó: Tierra Mallorca / Unsplash

A legfontosabb védelem: haszonélvezeti jog nélkül ne döntsön

Az egyik legsúlyosabb hiba, ha a szülő feltételek nélkül adja át az ingatlant. A haszonélvezeti jog bejegyzése nem bizalmatlanság, hanem alapvető önvédelem. Ennek hiányában a szülő jogilag kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet – írja a SONLINE.

Haszonélvezet nélkül:

a gyermek megakadályozhatja az ingatlan eladását

elméletileg akár ki is költöztetheti a szülőt

egy későbbi családi konfliktus során a szülő akár fedél nélkül maradhat

A jogi szakértők szerint a „ma még jó a kapcsolat” nem elegendő garancia egy életre szóló döntésnél.

Ingatlan ajándékozás: nem csak jogi, hanem komoly adókockázat is van

Az ingatlan ajándékozásnál sokan csak az illetékmentességig látnak, pedig az igazi meglepetés gyakran később érkezik. Amennyiben a megajándékozott gyermek 5 éven belül eladja az ingatlant, jelentős személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége keletkezhet.

Ez az az összeg, amellyel a legtöbb család nem számol előre, és amely akár milliós nagyságrendű veszteséget is okozhat. A döntést ezért mindig hosszú távú pénzügyi szemmel is érdemes megvizsgálni.

Az 5 éven belül szerzett ingatlan eladása adófizetési kötelezettséggel jár

Fotó: Jakub Żerdzicki / Unsplash

Mi lesz a testvérekkel? A „bűvös” 10 év szabálya

Gyakori konfliktusforrás, ha több gyermek van, de az ingatlan csak az egyikükhöz kerül. Ilyenkor lép életbe az úgynevezett 10 éves szabály.

Ha az ajándékozó 10 éven belül elhunyt , az ajándék értékét be kell számítani a hagyatékba (kötelesrész alapja).

Ha azonban az ajándékozás után legalább 10 évig él, az ingatlan „kikerül” az öröklési körből, és a többi testvér már nem tarthat rá igényt.

Ez a szabály sok családi vitát eldönthet – vagy éppen kirobbanthat, ha nincs előre tisztázva.

Az ingatlan átírása komoly döntés, amelyet nem szabad pusztán bizalmi vagy érzelmi alapon meghozni. A megfelelő jogi biztosítékok – különösen a haszonélvezeti jog – hiánya könnyen oda vezethet, hogy a jó szándékból végül családi konfliktus, anyagi veszteség vagy hosszú pereskedés lesz. A szakértők tanácsa egyértelmű: ne ezen spóroljon, mert később sokkal többe kerülhet.