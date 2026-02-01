A gyerekre íratná az ingatlant? Mutatjuk, mikre figyeljen ajándékozás esetén

Az ingatlan ajándékozás Magyarországon egyenes ági rokonok között ugyan illetékmentes, ám ez sokakat hamis biztonságérzetbe ringat. A praktizáló jogászok tapasztalata szerint a problémák többsége nem az illetéken, hanem az „apróbetűs” részeken csúszik el – és ezek gyakran csak akkor válnak láthatóvá, amikor már késő visszafordulni.
A legfontosabb védelem: haszonélvezeti jog nélkül ne döntsön
Az egyik legsúlyosabb hiba, ha a szülő feltételek nélkül adja át az ingatlant. A haszonélvezeti jog bejegyzése nem bizalmatlanság, hanem alapvető önvédelem. Ennek hiányában a szülő jogilag kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet – írja a SONLINE.
Haszonélvezet nélkül:
- a gyermek megakadályozhatja az ingatlan eladását
- elméletileg akár ki is költöztetheti a szülőt
- egy későbbi családi konfliktus során a szülő akár fedél nélkül maradhat
A jogi szakértők szerint a „ma még jó a kapcsolat” nem elegendő garancia egy életre szóló döntésnél.
Ingatlan ajándékozás: nem csak jogi, hanem komoly adókockázat is van
Az ingatlan ajándékozásnál sokan csak az illetékmentességig látnak, pedig az igazi meglepetés gyakran később érkezik. Amennyiben a megajándékozott gyermek 5 éven belül eladja az ingatlant, jelentős személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége keletkezhet.
Ez az az összeg, amellyel a legtöbb család nem számol előre, és amely akár milliós nagyságrendű veszteséget is okozhat. A döntést ezért mindig hosszú távú pénzügyi szemmel is érdemes megvizsgálni.
Mi lesz a testvérekkel? A „bűvös” 10 év szabálya
Gyakori konfliktusforrás, ha több gyermek van, de az ingatlan csak az egyikükhöz kerül. Ilyenkor lép életbe az úgynevezett 10 éves szabály.
- Ha az ajándékozó 10 éven belül elhunyt, az ajándék értékét be kell számítani a hagyatékba (kötelesrész alapja).
- Ha azonban az ajándékozás után legalább 10 évig él, az ingatlan „kikerül” az öröklési körből, és a többi testvér már nem tarthat rá igényt.
Ez a szabály sok családi vitát eldönthet – vagy éppen kirobbanthat, ha nincs előre tisztázva.
Az ingatlan átírása komoly döntés, amelyet nem szabad pusztán bizalmi vagy érzelmi alapon meghozni. A megfelelő jogi biztosítékok – különösen a haszonélvezeti jog – hiánya könnyen oda vezethet, hogy a jó szándékból végül családi konfliktus, anyagi veszteség vagy hosszú pereskedés lesz. A szakértők tanácsa egyértelmű: ne ezen spóroljon, mert később sokkal többe kerülhet.
További tartalmaink:
Kiderült, ennyibe kerülnek most a tóparti nyaralók
A tavainkoz közeli ingatlanok ára az elmúlt években látványosan megemelkedett, de a drágulás mértéke térségenként eltér. A tóparti nyaralók ára továbbra is a Balatonnál a legmagasabb, miközben a Tisza-tó megfizethetőbb maradt.
Haszonélvezeti jog vagy tulajdonjog? Eláruljuk, melyik az erősebb!
Sokan azt gondolják, hogy ha valaki egy ingatlan tulajdonosa, akkor azzal korlátlanul rendelkezhet. Ez azonban a magyar jog szerint nem mindig igaz.