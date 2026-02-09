Hírlevél
Rendkívüli

Lavrov keményen nekiment von der Leyennek, de Rutte is reszkethet

Veszély

csaló

Durva átverés terjed: önhöz is bármikor bekopogtathat, nagyon figyeljen

7 perce
Olvasási idő: 5 perc
Gyanús idegenek jelentek meg több Hajdú-Bihar vármegyei településen, akik állításuk szerint térítésmentes munkát kínálnak. Az ingyenes födémszigetelés azonban sok esetben csak ürügy: a lakók szerint a „felmérés” valójában előre kitervelt felderítés.
csalóingyenes födémszigetelésveszély

Az elmúlt napok tapasztalatai alapján az ingyenes födémszigetelés nevében csengetnek be magukat vállalkozónak kiadó idegenek családi házakba. A helyiek beszámolói szerint nem valódi munkavégzésről van szó, hanem arról, hogy a csalók körülnézzenek az ingatlanban, felmérjék az értékeket, illetve a biztonsági körülményeket – írj a HAON.

Az ingyenes födémszigetelés nevében próbálnak bejutni csalók a házakba.
Az ingyenes födémszigetelés nevében próbálnak bejutni csalók a házakba.
Fotó: pixabay

Így élnek vissza az ingyenes födémszigetelés lehetőségével

A módszer szinte minden esetben ugyanaz: a csalók egy valóban létező, államilag támogatott programra hivatkoznak, és egy gyors „felmérést” kérnek. Ez idő alatt rákérdeznek a lakók napirendjére, arra, hogy van-e riasztó, illetve megfigyelik, ki él egyedül az ingatlanban.

A szakemberek hangsúlyozzák: valódi ingyenes födémszigetelési program esetén nincs házalás, a kivitelezők kizárólag előre egyeztetett időpontban érkeznek.

Így szűrjük ki a csalókat

Különösen az idősek és az egyedül élők lehetnek veszélyben, ezért fontos az elővigyázatosság. Gyanúra adhat okot, ha:

  • regisztrációs díjat kérnek,
  • nem tudnak hivatalos iratokat bemutatni,
  • sürgetik a döntést,
  • vagy a szerződés apró betűs részeiben „csalikat” rejtenek el.

Az ingyenes födémszigetelés valódi kivitelezői ellenőrizhető cégadatokkal dolgoznak, és a minőséget az ingyenesség ellenére is kötelesek biztosítani.

Mit tartalmaz a valódi program?

Az EHAT program keretében az Európai Unió és a magyar állam az energiahatékonyság javítását támogatja. A díjmentes szigetelés 25 cm vastag üveggyapot felhelyezését jelenti, alul és felül párazáró fóliával. A kivitelezők az energiamegtakarítás értékesítéséből fedezik a költségeiket – a lakóknak nem kell fizetniük.

Betörés vagy túlóra? Bemászott az étterembe, majd pizzát árult a tolvaj

Egészen szokatlan bűncselekmény tartja lázban az amerikai közvéleményt. Egy betörés miatt emeltek vádat egy észak-karolinai férfi ellen, aki nemcsak betört egy pizzériába, hanem ott pizzát sütött – majd el is adta azokat.

18 millió forintos csapda: banki csalás útján majdnem kifosztottak egy gödöllői nőt

Professzionális módszerrel, több telefonhívással és pszichológiai nyomásgyakorlással próbálták meg kifosztani egy idős nőt. A banki csalás során a hívók pénzintézeti alkalmazottnak adták ki magukat, és azt állították, hogy a sértett számlájáról több millió forintot akarnak ellopni.

 

