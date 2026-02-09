Durva átverés terjed: önhöz is bármikor bekopogtathat, nagyon figyeljen

Az elmúlt napok tapasztalatai alapján az ingyenes födémszigetelés nevében csengetnek be magukat vállalkozónak kiadó idegenek családi házakba. A helyiek beszámolói szerint nem valódi munkavégzésről van szó, hanem arról, hogy a csalók körülnézzenek az ingatlanban, felmérjék az értékeket, illetve a biztonsági körülményeket – írj a HAON.
Így élnek vissza az ingyenes födémszigetelés lehetőségével
A módszer szinte minden esetben ugyanaz: a csalók egy valóban létező, államilag támogatott programra hivatkoznak, és egy gyors „felmérést” kérnek. Ez idő alatt rákérdeznek a lakók napirendjére, arra, hogy van-e riasztó, illetve megfigyelik, ki él egyedül az ingatlanban.
A szakemberek hangsúlyozzák: valódi ingyenes födémszigetelési program esetén nincs házalás, a kivitelezők kizárólag előre egyeztetett időpontban érkeznek.
Így szűrjük ki a csalókat
Különösen az idősek és az egyedül élők lehetnek veszélyben, ezért fontos az elővigyázatosság. Gyanúra adhat okot, ha:
- regisztrációs díjat kérnek,
- nem tudnak hivatalos iratokat bemutatni,
- sürgetik a döntést,
- vagy a szerződés apró betűs részeiben „csalikat” rejtenek el.
Az ingyenes födémszigetelés valódi kivitelezői ellenőrizhető cégadatokkal dolgoznak, és a minőséget az ingyenesség ellenére is kötelesek biztosítani.
Mit tartalmaz a valódi program?
Az EHAT program keretében az Európai Unió és a magyar állam az energiahatékonyság javítását támogatja. A díjmentes szigetelés 25 cm vastag üveggyapot felhelyezését jelenti, alul és felül párazáró fóliával. A kivitelezők az energiamegtakarítás értékesítéséből fedezik a költségeiket – a lakóknak nem kell fizetniük.
Betörés vagy túlóra? Bemászott az étterembe, majd pizzát árult a tolvaj
Egészen szokatlan bűncselekmény tartja lázban az amerikai közvéleményt. Egy betörés miatt emeltek vádat egy észak-karolinai férfi ellen, aki nemcsak betört egy pizzériába, hanem ott pizzát sütött – majd el is adta azokat.
18 millió forintos csapda: banki csalás útján majdnem kifosztottak egy gödöllői nőt
Professzionális módszerrel, több telefonhívással és pszichológiai nyomásgyakorlással próbálták meg kifosztani egy idős nőt. A banki csalás során a hívók pénzintézeti alkalmazottnak adták ki magukat, és azt állították, hogy a sértett számlájáról több millió forintot akarnak ellopni.