Csúcstalálkozót tartott a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innováció, ami összeköt címmel, ahol bejelentették a Magyar Innovációs Koalíció megalakulását. Varga Mihály szerint az innováció nemcsak versenyképességi kérdés, hanem az infláció mérséklésének egyik eszköze is.

Varga Mihály: az innováció az infláció ellenszere lehet – megalakult a Magyar Innovációs Koalíció

Fotó: Vémi Zoltán

Varga Mihály nyitóbeszédében világossá tette: a jegybank számára az innováció nem pusztán gazdaságfejlesztési téma, hanem az árstabilitással is összefügg. Megfogalmazása szerint az innováció és a hatékonyságnövelés képes mérsékelni az inflációs kockázatokat, ezért ez a terület a Magyar Nemzeti Bank számára kiemelten fontos.

A jegybankelnök egy egyszerű képlettel írta le az innováció lényegét: az invenció – vagyis az új ötlet – és a piac szorzataként jön létre az a folyamat, amikor az ötletből termék, árbevétel és piaci érték lesz. Önmagában az ötlet nem elég; akkor beszélhetünk valódi innovációról, ha az gazdasági hatásokat is generál.

Magyar hagyomány, kiaknázatlan potenciál

Varga Mihály szerint Magyarországon az innováció nem idegen fogalom, hiszen számos világszinten jelentős találmány köthető magyarokhoz. Ugyanakkor gyakran előfordult, hogy a hazai ötletekből végül külföldön lett piacképes termék.

Pozitív történelmi példaként említette a kiegyezés utáni korszakot, amikor a transzformátor, a wolframszálas villanykörte vagy az elektromos fogyasztásmérő is megszületett. Ezek nemcsak technológiai újítások voltak, hanem piacképes termékekké is váltak. A jegybankelnök szerint ebben akkor is, és ma is kulcsszerepe van a bankrendszernek és a finanszírozásnak.

A növekedés új forrása: termelékenység

A 2010-es években Magyarország stabil gazdasági alapokat teremtett, ám az extenzív növekedés határaihoz ért – fogalmazott Varga Mihály. A további bővülés kulcsa már nem a foglalkoztatás növelése, hanem a termelékenység és a hatékonyság javítása.

A 2024-es adatok szerint a magyar munkatermelékenység az uniós átlag 73,9 százalékát éri el, miközben a foglalkoztatottság közel teljes. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeni növekedés motorja egyértelműen az innováció lehet. A jegybankelnök szerint a globális átalakulások – beleértve a technológiai változásokat és a munkaerőpiaci átrendeződést – egyszerre jelentenek kihívást és lehetőséget.