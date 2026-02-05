Szívszorító fotók: így néz ki Jákli Mónika sírja egy héttel a temetés után

Egy héttel a temetés után is sokan látogatják Jákli Mónika sírját: több tucat fehér virág borítja a hantot, körülötte mécsesek emlékeztetnek arra, milyen sokan gyászolják az egykori tévés személyiséget – írja a Blikk, amely képgalériát tett közzé a tragikus balesetben meghalt influenszer sírjáról.

Jákli Mónika

Fotó: YouTube

Továbbra is sok a találgatás Jákli Mónika tragédiájával kapcsolatban

Jákli Mónika halála különösen fájdalmas, hiszen egy négyéves kislányt hagyott maga után. A családot, barátokat és rajongókat egyaránt sokkolta a tragédia. Gyászolja őt jelenlegi párja, valamint volt párja, a kislánya édesapja, Boráros Gábor is.

A végzetes baleset két héttel ezelőtt, szerda hajnalban történt a szlovákiai 63-as úton, Alistál és Nagymegyer között. Abban a hírhedt, hosszú kanyarban sodródott le az útról az a luxusautó, amelyet Mónika vezetett. A helyszíni nyomok alapján a jármű nagy sebességgel, akár 180 kilométer/órával haladhatott Dunaszerdahely irányából Komárom felé.

A tragédia körül azóta is sok a találgatás, azonban a hatóságok közlekedési balesetként kezelik az ügyet.

A történtek ellenére feszültség alakult ki Mónika vőlegénye és volt párja között, amit a környezetük is érzékel.

A baleset helyszíne azóta emlékhellyé vált: a 63-as főút érintett szakaszán mécsesek, virágcsokrok és gyertyák jelzik, hol tört derékba egy fiatal édesanya élete.

Elképesztő tartozást halmozott fel halála előtt Jákli Mónika

A napokban megdöbbentő hírek láttak napvilágot az elhunyt fitneszmodell anyagi helyzetéről: Jákli Mónika a hírek szerint jelentős tartozásokat halmozott fel.

Ezért nem ment el Jákli Mónika temetésére a legjobb barátnője

Több híresség is elkísérte utolsó útjára a 31 évesen halálos balesetben meghalt influenszer-fitneszmodellt. Turi Xénia, Jákli Mónika barátnője azonban nem volt közöttük.