Itt vannak az adatok, kiderült, mennyire volt hideg a január

Az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt az idei január – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján csütörtökön.

Fotó: Unsplash

Az év első hónapjáról készített elemzésben azt írták, a hónap középhőmérséklete országos átlagban mínusz 1,71 Celsius-fok volt, ami 1,22 fokkal elmarad az 1991-2020-as évek átlagától.

Hideg volt a 2026-os január

Hozzátették: öt enyhe január után volt ismét átlag alatti hőmérsékletű az év első hónapja, és az elmúlt 15 évben csak a 2017-es január volt hidegebb. Az elemzés szerint az ország nagy részén mínusz 1 és mínusz 3 fok között alakult a hónap középhőmérséklete, ennél magasabb értékek délen, alacsonyabbak északon fordultak elő.

Arról is írtak, hogy a száraz decembert követően a 2026-os év csapadékosabban kezdődött, a havi csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – 46,2 milliméter, ami 41 százalékkal meghaladta az 1991-2020 közötti évek 32,7 milliméteres átlagát.

A legtöbb csapadék a déli, délkeleti vármegyékben hullott, ahol sokfelé a 60 millimétert is meghaladta a havi csapadék. Az ország északi felén kevesebb esett, például az Alpokalján nagyobb területen 25 milliméter alatt maradt a hónap csapadékösszege. A csapadék jelentősebb része hó formájában hullott, és az ország jelentős részén több hétig megmaradó, vastagabb hóréteg is kialakult 2026 januárjában – írták.

