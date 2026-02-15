300 növényfaj kerülhet veszélybe – már a határainknál jár a kártevő

Az agrárium szereplői aligha lélegezhetnek fel: az aranyszínű sárgaság és az afrikai sertéspestis után most a japán cserebogár felbukkanása okoz aggodalmat. A kiemelt zárlati károsítók közé tartozó faj – tudományos nevén Popillia japonica – már Ausztriában, Szlovéniában és Horvátországban is jelen van, így Magyarország déli régiói fokozott veszélynek vannak kitéve – írj a BAMA.

A japán cserebogár (Popillia japonica) több mint 300 növényfajt károsít, a szőlő- és gyümölcsültetvények különösen veszélyben lehetnek a tömeges terjedés idején Fotó: ULI DECK / DPA

Japán cserebogár: 300 növényfaj lehet célkeresztben

A japán cserebogár mindössze egy centiméteres, fémesen csillogó zöld fejű és barna szárnyfedőjű rovar, ám a mérete megtévesztő. A kifejlett egyedek több mint 300 növényfajt károsítanak, köztük szőlőtőkéket, gyümölcsfákat és dísznövényeket is. A leveleket csontvázszerűre rágják, csupán az erezet marad meg, ami jelentős terméskieséshez vezethet.

A lárvák a talajban fejlődnek, és a gyökereket fogyasztják. Ennek következtében nagy, barna foltok jelennek meg a füves területeken – ez az egyik legtipikusabb jele a fertőzésnek. A tömeges terjedésű rovarinvázió különösen a borvidékek és gyümölcsösök számára lehet végzetes.

Gyors terjedés, természetes ellenség nélkül

A szakértők szerint a japán cserebogár egyik legnagyobb veszélye, hogy Európában nincsenek természetes ellenségei. A populáció így robbanásszerűen növekedhet. A rovar könnyen behurcolható járműveken, csomagokban, sőt akár virágcsokrokon keresztül is – különösen a nyári utazások időszakában nő a kockázat.

Tapasztalatok alapján a kifejlett példányok megjelenését követően 2–3 év alatt alakulhat ki az első komoly károkozás, majd ezt követően gyors, tömeges terjeszkedés indulhat meg. A szőlőültetvények védelme és a gyümölcsfák rendszeres ellenőrzése ezért kulcsfontosságú lehet a következő időszakban.

