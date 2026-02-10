Good-bye kajszi? Új gyümölcsökhöz kell hozzászoknunk? Tippek, lehetőségek a kertünkbe…

A Jeszenszky-kaland eheti vendége Dlusztus Miklós kertészmérnök. Pécs mellett gazdálkodik 13 hektáron, és évtizedek óta kísérletezik növényekkel. Nagyon megalapozott javaslatokat hallhatunk tőle arról, hogyan válasszunk, milyen gyümölcsöket, dísznövényeket telepítsünk a kertünkbe, alkalmazkodva a változó klíma-körülményekhez, időjárási viszonyokhoz.

A Jeszenszky-kaland vendége Dlusztus Miklós

Tényleg el kell búcsúznunk a sárgabaracktól és a tujáktól? Milyen egzotikus gyümölcsök, eddig kevésbé ismert dísznövények működnek jól itthon is? És hogyan gondozzuk ezeket? Mindenre választ kapunk a videóból.