A mindennapos testnevelés 2011-ben került bevezetésre Magyarországon, és ahogy az lenni szokott minden komoly változásnál, a kritikák kereszttüzébe került. Miért terhelik túl a gyerekeket, miért nem dönthetik el a szülők, meg különben sincs elég tornaterem...Hogyan lesz a gyerek fizikailag egészséges? – minderről többet megtudhat a Jeszenszky-kaland legújabb adásában.

Jeszenszky-kaland: Orbán Viktor és a mindennapos testnevelés

Dr. Somhegyi Annamária reumatológus, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója, a program létrehozásában kulcsszerepet vállaló szakember adekvát válaszokat ad nem csak a kritikákra, és további kérdésekre is.

Miért is ennyire fontos?

Hogyan lesznek tőle valóban fizikailag (is) egészségesek a gyerekek?

És hogyan maradhatunk azok az iskola elvégzése után, felnőttként is?