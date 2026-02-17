Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon – mutatjuk

Durva

Felháborító, mit művelt a balos újságíró az Orbán-Rubio sajttájon

Link másolása
Vágólapra másolva!
Már 15 éve, hogy bevezették a mindennapos testnevelést hazánkban az iskolákba. A változtatás hamar kritikák kereszttüzébe került: miért túl a gyerekeket, miért nem dönthetik el a szülők. A Jeszenszky-kaland vendége ezúttal Dr. Somhegyi Annamária reumatológus.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mindennapos testnevelésegészségoktatás

A mindennapos testnevelés 2011-ben került bevezetésre Magyarországon, és ahogy az lenni szokott minden komoly változásnál, a kritikák kereszttüzébe került. Miért terhelik túl a gyerekeket, miért nem dönthetik el a szülők, meg különben sincs elég tornaterem...Hogyan lesz a gyerek fizikailag egészséges? – minderről többet megtudhat a Jeszenszky-kaland legújabb adásában.

Jeszenszky-kaland: Orbán Viktor és a mindennapos testnevelés
Jeszenszky-kaland: Orbán Viktor és a mindennapos testnevelés

Dr. Somhegyi Annamária reumatológus, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója, a program létrehozásában kulcsszerepet vállaló szakember adekvát válaszokat ad nem csak a kritikákra, és további kérdésekre is.

  • Miért is ennyire fontos? 
  • Hogyan lesznek tőle valóban fizikailag (is) egészségesek a gyerekek? 
  • És hogyan maradhatunk azok az iskola elvégzése után, felnőttként is?

Nézze meg a Jeszenszky-kaland legújabb adását:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!