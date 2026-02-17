Jeszenszky-kaland: Orbán Viktor és a mindennapos testnevelés

Már 15 éve, hogy bevezették a mindennapos testnevelést hazánkban az iskolákba. A változtatás hamar kritikák kereszttüzébe került: miért túl a gyerekeket, miért nem dönthetik el a szülők. A Jeszenszky-kaland vendége ezúttal Dr. Somhegyi Annamária reumatológus.
A mindennapos testnevelés 2011-ben került bevezetésre Magyarországon, és ahogy az lenni szokott minden komoly változásnál, a kritikák kereszttüzébe került. Miért terhelik túl a gyerekeket, miért nem dönthetik el a szülők, meg különben sincs elég tornaterem...Hogyan lesz a gyerek fizikailag egészséges? – minderről többet megtudhat a Jeszenszky-kaland legújabb adásában.
Dr. Somhegyi Annamária reumatológus, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója, a program létrehozásában kulcsszerepet vállaló szakember adekvát válaszokat ad nem csak a kritikákra, és további kérdésekre is.
- Miért is ennyire fontos?
- Hogyan lesznek tőle valóban fizikailag (is) egészségesek a gyerekek?
- És hogyan maradhatunk azok az iskola elvégzése után, felnőttként is?
Nézze meg a Jeszenszky-kaland legújabb adását:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!