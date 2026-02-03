Jeszenszky-kaland: nárcisztikus bántalmazók és áldozatok

A legújabb adásban a nárcisztikus bántalmazók és áldozataik kerülnek terítékre. Hogyan ismerhető fel egy igazi nárcisztikus? Hogyan lehet neki ellenállni? A Jeszenszky-kaland vendége Beke Sándor pszichológus.
Beke Sándor pszichológus a nárcisztikus személyiségzavar egyik legnagyobb hazai szakértője a Jeszenszky-kaland legújabb epizódjának vendége.
- Hogyan ismerhető fel egy igazi nárcisztikus?
- Milyen motivációi és milyen viselkedésmintái vannak?
- Hogyan lehet neki ellenállni?
- Vagy ha már létrejött a traumakötés, hogy lehet tőle megszabadulni? Vagy akár meg is lehet őt gyógyítani?
Manapság divatos a „nárcizmus” szóval dobálózni, de egyrészt a probléma valós: becslések szerint 800 ezer embert érint Magyarországon áldozatként, közvetve vagy közvetlenül. Másrészt viszonylag könnyen megállapítható a különbség a nárcisztikus jellegű tulajdonságok és a valóban patologikus személyiségzavar között.
Lebilincselő beszélgetés gyerekkori traumákról, problémás kapcsolatokról és megoldási lehetőségekről.
