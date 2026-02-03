Hírlevél
jeszenszky - kaland

Jeszenszky-kaland: nárcisztikus bántalmazók és áldozatok

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
A legújabb adásban a nárcisztikus bántalmazók és áldozataik kerülnek terítékre. Hogyan ismerhető fel egy igazi nárcisztikus? Hogyan lehet neki ellenállni? A Jeszenszky-kaland vendége Beke Sándor pszichológus.
jeszenszky - kalandbeke sándornárcisztikus bántalmazók és áldozatoknárcisztikus

Beke Sándor pszichológus a nárcisztikus személyiségzavar egyik legnagyobb hazai szakértője a Jeszenszky-kaland legújabb epizódjának vendége. 

  • Hogyan ismerhető fel egy igazi nárcisztikus?  
  • Milyen motivációi és milyen viselkedésmintái vannak?  
  • Hogyan lehet neki ellenállni?  
  • Vagy ha már létrejött a traumakötés, hogy lehet tőle megszabadulni? Vagy akár meg is lehet őt gyógyítani? 

Manapság divatos a „nárcizmus” szóval dobálózni, de egyrészt a probléma valós: becslések szerint 800 ezer embert érint Magyarországon áldozatként, közvetve vagy közvetlenül. Másrészt viszonylag könnyen megállapítható a különbség a nárcisztikus jellegű tulajdonságok és a valóban patologikus személyiségzavar között. 

Lebilincselő beszélgetés gyerekkori traumákról, problémás kapcsolatokról és megoldási lehetőségekről. 

Tekintse meg a Jeszenszky-kaland legújabb epizódját:

 

