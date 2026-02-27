Filippínó vendégmunkások, kacsák, Bütyök… – élőben, Manilából

Az eheti adás vendége a Fülöp-szigetek fővárosából jelentkezik be. Jeszenszky Zsolt műsorában egy Manilában élő magyar beszél a filippínó vendégmunkásokról, a helyi társadalmi viszonyokról és saját tapasztalatairól.
Különleges vendég az eheti Politikai Hobbistában, egyenesen a Fülöp-Szigetek fővárosából.
Fehér Bertalan évekig egy kínai olajcégnél dolgozott Irakban (egy korábbi Hobbista-adásban mesélt is erről), jelenleg Manilában él. Nem csak az országot ismeri nagyon jól, de azt is pontosan tudja, milyenek a filippínók - és hogy esznek-e állatkerti kacsákat.
Csak itt, csak most, csak a Hobbistában - kattintson a videóra!
