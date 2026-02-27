Filippínó vendégmunkások, kacsák, Bütyök… – élőben, Manilából

Különleges vendég az eheti Politikai Hobbistában, egyenesen a Fülöp-Szigetek fővárosából.

Fehér Bertalan évekig egy kínai olajcégnél dolgozott Irakban (egy korábbi Hobbista-adásban mesélt is erről), jelenleg Manilában él. Nem csak az országot ismeri nagyon jól, de azt is pontosan tudja, milyenek a filippínók - és hogy esznek-e állatkerti kacsákat.

