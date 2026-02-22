Hihetetlen változás jön, rengetegen fognak örülni: a jogosítványról van szó

Egy friss kormányzati tervezet teljesen új lehetőségeket nyithat meg az érintettek előtt. Az állam bizonyos feltételek mellett átvállalhatja a „B” és „C” kategóriás jogosítvány megszerzésének teljes költségét – számolt be róla a FEOL.

Az állami gondoskodásban nevelkedőknek komoly támogatást jelenthet a kormány ingyenes jogosítványt biztosító rendelete.

Fotó: Shutterstock

Ingyenes jogosítvány – új esély a fiataloknak

A támogatás fedezi az elméleti oktatást, a gyakorlati vezetést és a vizsgadíjakat is. Az elsősegélynyújtó tanfolyam és a vezetői engedély kiállításának díja szintén beletartozik a csomagba. A cél a mobilitás növelése és a munkavállalási esélyek javítása.

Az intézkedés a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket és fiatal felnőtteket érinti.

A rendelet 2026. március 1-jén lép hatályba. Fontos, hogy a lehetőség visszamenőlegesen, 2026. január 1-jétől is igényelhető. Nem jogosultak azonban a javítóintézeti nevelésben részesülők, valamint az utógondozói ellátásban érintett javítóintézeti fiatalok. Az ingyenes jogsi így valódi kitörési lehetőséget jelenthet azoknak, akik eddig anyagi okok miatt nem tudták megszerezni a jogosítványt.

Mennyibe kerül egy jogosítvány?

2025-ben egy „B” kategóriás jogosítvány megszerzése átlagosan 430–470 ezer forintba kerülhet, attól függően, hogy manuális vagy automata váltós képzést választ a tanuló. A költségek jelentős részét a gyakorlati órák teszik ki, de a vizsgadíjak, az elsősegély-tanfolyam és az egészségügyi alkalmassági vizsgálat is növeli a végösszeget. A „C” kategóriás jogosítvány ennél is drágább, ára akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja.