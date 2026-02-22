Hihetetlen változás jön, rengetegen fognak örülni: a jogosítványról van szó

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Március 1-jétől komoly fordulat jöhet a „B” és „C” kategóriás képzések területén. Egyre többen reménykedhetnek abban, hogy az ingyenes jogosítvány többé nem csak álom marad.
jogosítványingyenes jogosítványfiatalkategória

Egy friss kormányzati tervezet teljesen új lehetőségeket nyithat meg az érintettek előtt. Az állam bizonyos feltételek mellett átvállalhatja a „B” és „C” kategóriás jogosítvány megszerzésének teljes költségét számolt be róla a FEOL.

jogosítvány
Az állami gondoskodásban nevelkedőknek komoly támogatást jelenthet a kormány ingyenes jogosítványt biztosító rendelete.
Fotó: Shutterstock

Ingyenes jogosítvány – új esély a fiataloknak

A támogatás fedezi az elméleti oktatást, a gyakorlati vezetést és a vizsgadíjakat is. Az elsősegélynyújtó tanfolyam és a vezetői engedély kiállításának díja szintén beletartozik a csomagba. A cél a mobilitás növelése és a munkavállalási esélyek javítása. 

Az intézkedés a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket és fiatal felnőtteket érinti.

A rendelet 2026. március 1-jén lép hatályba. Fontos, hogy a lehetőség visszamenőlegesen, 2026. január 1-jétől is igényelhető. Nem jogosultak azonban a javítóintézeti nevelésben részesülők, valamint az utógondozói ellátásban érintett javítóintézeti fiatalok. Az ingyenes jogsi így valódi kitörési lehetőséget jelenthet azoknak, akik eddig anyagi okok miatt nem tudták megszerezni a jogosítványt.

Mennyibe kerül egy jogosítvány?

2025-ben egy „B” kategóriás jogosítvány megszerzése átlagosan 430–470 ezer forintba kerülhet, attól függően, hogy manuális vagy automata váltós képzést választ a tanuló. A költségek jelentős részét a gyakorlati órák teszik ki, de a vizsgadíjak, az elsősegély-tanfolyam és az egészségügyi alkalmassági vizsgálat is növeli a végösszeget. A „C” kategóriás jogosítvány ennél is drágább, ára akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja.

 

 

