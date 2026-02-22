„Slava Ukraini!” – Karácsonyék Ukrajna mellett kampányoltak a belvárosi demonstráción

A rendezvényen beszédet mondott Tompos Márton, aki indulatos kijelentésekkel illette a miniszterelnököt, és egyértelművé tette: szerinte Magyarországnak „minden tőle telhető segítséget” meg kell adnia Ukrajnának.

Ukrajna mellett tettek hűségesküt Karácsonyék Fotó: Meresz Marton, Facebook

A beszéd több ponton Ukrajna feltétlen támogatását sürgette.

Az Ukrán Nőszervezetek Világszövetségének elnöke, Hartyányi Jaroszlava arról beszélt, hogy Ukrajna békét akart, de szerinte Oroszország háborút indított ellene. A felszólalásban elhangzott, hogy Ukrajnának helye van Európában és a NATO-ban, valamint többször is megköszönték a magyar támogatók szolidaritását. A beszéd hangsúlyos eleme volt az orosz agresszió elítélése és az ukrán gyerekek elhurcolásának emlegetése.

A Civil Bázis elnöke, Horgas Péter úgy fogalmazott, hogy Oroszország „terrorista agresszor”, és aki együttműködik vele, az „bűnsegéd”. Beszédében arra utalt, hogy szerinte a magyar kormány politikája szégyenletes, és bocsánatkérésre lenne szükség Ukrajna felé. A felszólaló arról is beszélt, hogy fel kell készülni az ellenállásra, mert szerinte a „Putyin-párti rezsim” bármit megtehet hatalma megőrzéséért.

A tüntetésen részt vett és beszédet mondott Karácsony Gergely is, aki kijelentette: Magyarország nem egyenlő a kormányával, és szerinte a kabinet az agresszor mellé állt. Úgy fogalmazott, hogy Ukrajnának joga van a békéhez, a szabadsághoz és Európához, majd beszédét a „Slava Ukraini!” felkiáltással zárta.

A demonstráció üzenete világos volt: a felszólalók szerint Magyarországnak egyértelműen Ukrajna oldalára kell állnia, és szakítania kell a jelenlegi kormány békepárti politikájával.