Sokan egészségesnek hiszik, mégis problémát okozhat a népszerű tejtermék

A kefír egy fermentált tejtermék, amely élő baktériumokat és élesztőket tartalmaz, ezért sokan a bélflóra támogatására isszák. A kefír hatása valóban kedvező lehet az emésztésre, ugyanakkor a kefír fogyasztása nem mindenkinek ajánlott korlátlan mennyiségben. A túl gyors vagy túlzott bevitel puffadást, hasi panaszokat és egyéb mellékhatásokat is kiválthat, ezért fontos tisztában lenni a lehetséges kockázatokkal - írja a Daily Mail.

A kefír veszélyei főként érzékeny emésztés esetén jelentkeznek

Fotó: IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY / IHO

Milyen mellékhatásai lehetnek a kefírnek?

A kefír mellékhatásai leggyakrabban az emésztőrendszert érintik.

Sokaknál jelentkezhet:

puffadás;

fokozott gázképződés;

hasi görcs;

laza széklet.

Ennek oka, hogy a bélrendszer hirtelen nagy mennyiségű új baktériummal találkozik, amelyek fokozzák az erjedési folyamatokat. Ezek a tünetek általában átmenetiek, de érzékenyebb szervezetnél tartósan is fennmaradhatnak.

Kinek nem ajánlott a kefír fogyasztása?

A kefír fogyasztása nem ajánlott azoknak, akik tejtermékre érzékenyek, laktózintoleranciában szenvednek, vagy bizonyos emésztőrendszeri betegségeik vannak. Irritábilis bél szindróma, vékonybél-bakteriális túlnövekedés, illetve legyengült immunrendszer esetén a kefír veszélyei felerősödhetnek. Súlyos alapbetegség vagy tartós gyógyszeres kezelés mellett érdemes orvossal egyeztetni a rendszeres fogyasztás előtt.

Miért okozhat puffadást a kefír?

A puffadás oka az, hogy a kefírben található baktériumok elkezdik fermentálni az elfogyasztott szénhidrátokat a bélrendszerben. Ez a folyamat gázképződéssel jár, ami feszítő érzést és hasi diszkomfortot okozhat. Minél nagyobb mennyiségben kerül be a kefír az étrendbe, annál nagyobb eséllyel jelentkezik ez a kellemetlen tünet.

Mennyi kefírt szabad naponta fogyasztani?

A szakértők szerint a kefír fogyasztását érdemes kis adaggal kezdeni. Napi egy kisebb pohár általában elegendő ahhoz, hogy a szervezet hozzászokjon a benne lévő baktériumokhoz. A túlzott mennyiség növeli a mellékhatások kockázatát, ezért a fokozatosság kulcsfontosságú az emésztés védelme érdekében.

