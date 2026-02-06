Meghalt a Kossuth-díjas fotóművész

Keleti Éva 1931-ben született Budapesten, pályáját eredetileg a természettudományok felől indította, ám hamar a fotográfia lett az igazi nyelve. A Magyar Fotónál, majd a Magyar Távirati Irodánál dolgozott, később képszerkesztőként és fotóriporterként is meghatározó szerepet vállalt a hazai sajtóban.
Keleti Éva és a magyar színházi fotózás megújítása
Nevéhez fűződik a magyar színházi fotózás megújítása — képei nem pusztán dokumentálták az előadásokat, hanem önálló műalkotásként is helyet kaptak a magyar fotótörténetben.
Pályája során Keleti Éva tanított Indiában, részt vett a World Press Photo és az Interpress Photo zsűrijének munkájában, valamint aktívan küzdött azért, hogy a fotográfia ne másodrendű szereplője legyen a sajtónak.
A Magyar Fotóriporterek Társaságának alapító tagja, majd elnöke volt, később a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tiszteletbeli elnökévé választották.
Kiállítások és életmű
Hat évtizedes munkásságát számos nagyszabású tárlat mutatta be — a Műcsarnok retrospektív kiállításától a Magyar Nemzeti Múzeumon át egészen a bécsi Collegium Hungaricumig.
Keleti Éva nemcsak dokumentált, hanem emlékezetet teremtett: ikonikus színészportréi és kulisszák mögötti pillanatai generációk számára váltak meghatározóvá.
Díjak és elismerések
Művészetét Balázs Béla-díjjal, Kossuth-díjjal, Prima Primissima-díjjal, Életmű Pulitzer-emlékdíjjal és számos további rangos kitüntetéssel ismerték el. 2023-ban Budapest díszpolgára lett — egy városé, amelynek arcát évtizedeken át formálta képeivel.
