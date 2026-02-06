Meghalt a Kossuth-díjas fotóművész

Keleti Éva 1931-ben született Budapesten, pályáját eredetileg a természettudományok felől indította, ám hamar a fotográfia lett az igazi nyelve. A Magyar Fotónál, majd a Magyar Távirati Irodánál dolgozott, később képszerkesztőként és fotóriporterként is meghatározó szerepet vállalt a hazai sajtóban.

Keleti Éva, a magyar színházi fotográfia megkerülhetetlen alakja, 1931–2026

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Keleti Éva és a magyar színházi fotózás megújítása

Nevéhez fűződik a magyar színházi fotózás megújítása — képei nem pusztán dokumentálták az előadásokat, hanem önálló műalkotásként is helyet kaptak a magyar fotótörténetben.

Pályája során Keleti Éva tanított Indiában, részt vett a World Press Photo és az Interpress Photo zsűrijének munkájában, valamint aktívan küzdött azért, hogy a fotográfia ne másodrendű szereplője legyen a sajtónak.

A Magyar Fotóriporterek Társaságának alapító tagja, majd elnöke volt, később a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tiszteletbeli elnökévé választották.

Kiállítások és életmű

Hat évtizedes munkásságát számos nagyszabású tárlat mutatta be — a Műcsarnok retrospektív kiállításától a Magyar Nemzeti Múzeumon át egészen a bécsi Collegium Hungaricumig.

Keleti Éva nemcsak dokumentált, hanem emlékezetet teremtett: ikonikus színészportréi és kulisszák mögötti pillanatai generációk számára váltak meghatározóvá.

Díjak és elismerések

Művészetét Balázs Béla-díjjal, Kossuth-díjjal, Prima Primissima-díjjal, Életmű Pulitzer-emlékdíjjal és számos további rangos kitüntetéssel ismerték el. 2023-ban Budapest díszpolgára lett — egy városé, amelynek arcát évtizedeken át formálta képeivel.

