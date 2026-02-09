Keleti Éva halála: saját halottjaként búcsúzik tőle az állam

Elhunyt Keleti Éva 95 éves korában, akit a Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekint. A fotográfus neve összeforrt a magyar színházi fényképezéssel, ikonikus portréival és a dokumentarista szemléletű fotóművészettel.

Keleti Éva, a magyar fotográfia egyik legmeghatározóbb alakja 95 éves korában hunyt el Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Keleti Éva 1931-ben született Budapesten. Pályáját a Magyar Fotónál kezdte, majd a Magyar Távirati Irodánál dolgozott hosszú éveken át. Képei nem pusztán dokumentumok voltak — önálló műalkotásként határozták meg a korszak vizuális lenyomatát. Tanított Indiában, tagja volt a World Press Photo és az Interpress Photo zsűrijének, és kulcsszerepet vállalt a fotográfia szakmai elismertetésében.

Nevéhez fűződik számos elfeledett fotóművész újrafelfedezése, valamint a magyar színházi élet kulisszák mögötti világának hiteles megörökítése. Retrospektív kiállításai a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Műcsarnokban is kiemelkedő szakmai és közönségsikert arattak.

Elhunyt Keleti Éva, a magyar fotóművészet nagyja – így búcsúzik tőle Hankó Balázs

Hankó Balázs közösségi oldalán búcsúzott a Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművésztől. „Duplán szomorú nap ez a mai. Még fel sem ocsúdtunk Vásáry Tamás elvesztésének híréből, újabb szomorú hírt kaptunk Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművész haláláról” – írta a miniszter.

Meghalt a Kossuth-díjas fotóművész

Egy kivételes pálya ért véget február 6-án. Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus életének 95. évében hunyt el — tudatta a család az MTI-vel.