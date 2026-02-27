Drámai perceket éltek át a Turkish Airlines utasai a Kisalföld felett

A hosszú távra feltankolt Boeing 777 azonban túl nehéz lett volna a biztonságos kényszerleszálláshoz. Ilyen esetekben a repülőgép tömege meghaladhatja a maximálisan engedélyezett leszállósúlyt, ami kockázatot jelentene mind az utasokra, mind a gépre nézve – derül ki a Kisalföld cikkéből.

A kényszerleszálláshoz csökkenteni kellett a repülőgép üzemanyag-mennyiségét

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Így valósulhatott meg a kényszerleszállás

A megoldás az üzemanyag kiengedése volt: a gép a Kisalföld felett, az előírásoknak megfelelően biztonságos magasságban csökkentette a tömegét. A szabályok szerint erre legalább kétezer méteres magasságban kerülhet sor, hogy a kerozin elpárologjon, mielőtt elérné a talajt. A Turkish Airlines Boeing 777-ese mintegy négyezer méteren hajtotta végre a műveletet.

A kényszerleszállás sikeresen megtörtént, a rosszul lett utast kórházba szállították. Az ellátást követően a járat folytatta útját kanadai célállomása felé.

Szexuális zaklatás miatt történt kényszerleszállás egy transzatlanti járaton

Súlyos incidens történt egy repülőút során. Kényszerleszállást hajtott végre egy Bostonba tartó transzatlanti repülőjárat, miután a fedélzeten egy fiatalkorú utast szexuális zaklatás ért – közölték az ír hatóságok.

Egészen bizarr ok miatt hajtott végre kényszerleszállást egy Ryanair-gép

Elképesztő okból volt kénytelen megszakítani az útját egy Ryanair-járat. Az utasok nem tudtak könnyíteni magukon, így kényszerleszállást kellett végrehajtania a pilótáknak.