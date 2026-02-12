Nem tudja letenni éjszaka a telefont? Mutatjuk, mi a megoldás!

Az utóbbi években egyre többen tapasztalják, hogy órákat töltenek el a telefonjuk képernyője előtt anélkül, hogy észrevennék. A túl hosszú képernyőidő nemcsak időt rabol, de a hangulatunkra és az alvásunkra is hatással lehet. Esténként különösen nehéz letenni a készüléket, miközben folyamatosan negatív hírekkel és nyugtalanító tartalmakkal találkozunk – írja a Feol.

Az esti képernyőidő károsabb lehet, mint gondolnánk – Fotó: Unsplash

Hogyan csökkenthetjük az esti képernyőidőt?

A pszichológusok doomscrollingnak hívják, amikor valaki kényszeresen görget híreket, videókat vagy posztokat, még akkor is, ha ezek rossz érzéseket váltanak ki. Kutatások szerint a túl sok képernyőidő növelheti a stresszt, fokozhatja a szorongást, és rontja az alvás minőségét. Szerencsére néhány apró változtatás is sokat segíthet. Praktikus trükkök, amelyekkel elérhető az esti képernyőidő csökkentése:

Szabjunk időkeretet a hírfogyasztásnak.

Kerüljük a telefonozást lefekvés előtt.

Tartsunk szünetet a közösségi médiában.

Ez a szokás a depresszió legsötétebb bugyraiba taszíthatja a fiatalokat

Egy friss kanadai kutatás szerint már napi két óra képernyőidő is megduplázhatja a tinédzserek szorongását, és négyszeresére növelheti a depresszió kockázatát. A doomscrolling hatása különösen káros: a folyamatos, céltalan görgetés az online térben súlyosan megterheli a fiatalok lelkiállapotát.

Magyar kutatás adhat új reményt a fiataloknak

Egy új magyar kutatás friss megvilágításba helyezi az okostelefon-függőség okait: nem elsősorban a személyiség, hanem az önkontroll és a kimaradás-félelem (FOMO) a döntő tényező.