Ez minden kerttulajdonost érint – itt az új szabályozás

A kert már nemcsak nyári hobbihely: a zártkerti telkek tulajdonosai mostantól egyszerűbben kérhetik, hogy ingatlanjuk művelés alól kivett területként szerepeljen a nyilvántartásban.

Egy új jogszabály szerint kérhető a zártkerti ingatlanok művelés alól kivonása

Fotó: Korosa Titanilla / ZH-archív

Ez az új, jelentős jogszabályi változás lehetővé teszi, hogy a telek jogi státusza közelebb kerüljön a hagyományos, könnyebben forgalmazható telkekhez. Korábban a zártkerti ingatlanok automatikusan mezőgazdasági földként voltak nyilvántartva, ami megnehezítette az adásvételt és szigorú szabályokhoz kötötte a tulajdonosokat. Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a földhivatal egyszerűsített eljárásban átvezesse a változást, amennyiben az adott önkormányzat ezt lehetővé teszi – írja a Zaol.

Kis kertből nagyobb érték

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tulajdonosok könnyebben értékesíthetik telkeiket, vagy alakíthatják a használatot rugalmasabb formára. Bár a művelés alól kivett státusz nem automatikusan engedélyezi az építkezést, a piac számára vonzóbbá teszi a telek vásárlását.

Az önkormányzatok akár helyi elővásárlási jogot is alkalmazhatnak, így a telkek a helyiek kezében maradhatnak.

Összességében a változás gazdasági szempontból izgalmas lehetőséget nyújt a zártkerti ingatlanok tulajdonosainak: a kis kertből akár nagyobb érték is származhat, miközben a jogi tisztázás továbbra is fontos lépés marad.

A kerítésépítés szabályai

