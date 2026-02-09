Vigyázzon készpénzfelvételnél! Így lopják meg pillanatok alatt

A készpénzfelvétel bankautomatánál akkor biztonságos, ha az alapvető szabályokat minden alkalommal betartjuk. A figyelem hiánya gyakran nagyobb kockázatot jelent, mint bármilyen technikai hiba.

Érdemes figyelni készpénzfelvételkor (illusztráció) Fotó: MTI/Faludi Imre

Bankautomata használata közben elkövetett gyakori hibák

Az egyik leggyakoribb probléma, hogy az ügyfelek a pénz számolása közben a bankautomatában hagyják a bankkártyát. Ilyenkor a következő érkező könnyedén magához veheti azt, ami azonnali veszélyt jelent. Az ATM használata után ezért mindig ellenőrizni kell, hogy a kártya visszakerült-e.

PIN-kód kezelése és a bankkártya adatok védelme

Ugyanilyen súlyos kockázatot jelent a PIN-kód helytelen kezelése. A kód felírása a kártyára, a kártyatokra vagy a pénztárcában tartott papírra gyakorlatilag szabad hozzáférést biztosít a bankszámlához. A bankkártya adatok ilyen kezelése megkönnyíti a csalók dolgát, és jelentősen csökkenti a biztonságot.

Mire figyeljünk készpénzfelvételkor az ATM-nél?

A környezet ellenőrzése kulcsfontosságú a készpénzfelvétel során. A PIN-kód beütésekor bárki figyelhet a közelben, ezért fontos a billentyűzet takarása. A tranzakció végén meg kell győződni arról is, hogy a művelet lezárult, a blokk nem maradt az automatánál, és minden adat biztonságban van.

ATM

Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Veszélyek bankkártya használatakor és tudnivalók csalások ellen

A figyelmetlenség komoly veszélyt jelent, különösen akkor, amikor csalók próbálnak visszaélni a helyzettel. A veszélyek bankkártya használatakor gyakran a rutinszerű cselekvésekből fakadnak. A csalások ellen sokszor elegendő az alapvető elővigyázatosság, amely hatékonyabb lehet bármilyen digitális védelemnél – olvasható a TEOl cikkében. A linkre kattintve további tudnivalókat olvashat!

