Kiara Lord nagy bejelentése: sokan lesznek most szomorúak

Még őt is meglepte, mekkora nézettséget hozott a műsor, és hogy azok is beszéltek róla, akik elvileg nem is nézték. Kiara Lord azt is elárulta, hogy a tinilányok közül sokan példaképként tekintenek rá, ami számára egyszerre meglepő és hízelgő – írja a Blikk.

Kiara Lord úgy érzi, hogy kiamxolta ezt a "szakmát".

Kiara Lord sokkoló döntése: vége a felnőttfilmezésnek

A Palikék Világa Szóló vendégeként kendőzetlenül beszélt a hírnévről és a támadásokról. Szerinte sokaknál kiverte a biztosítékot, hogy egy pornószínésznő főműsoridőben szerepelhet.

Úgy látja, a szexmunka még mindig tabu, ezért könnyű céltábla lett belőle.

Kiemelte, hogy nem tartja magát sérültnek, nem csúszott le, és mindig tudott nemet mondani. Azt is felidézte, hogy Sapkin Katalinként született, orosz családban nőtt fel, és szigorú neveltetést kapott. Tanult a Debreceni Egyetemen és a Semmelweis Egyetemen is, végül ápolónői végzettséget szerzett. A filmes karrierje előtt nem élt vad életet, saját bevallása szerint közel sem volt annyi partnere, mint később.

Most azonban hatalmas fordulatot jelentett be: visszavonul a felnőttfilmezéstől, mert úgy érzi, mindent kihozott belőle. Az élete része a magamutogatás, az OnlyFans-oldalára továbbra is gyárt tartalmakat, de aktívan most nem szeretne filmezni.

Nem látom, hogy visszatérek, annyira kimaxoltam ezt. Mivel egyre unalmasabbá és monotonabbá vált a filmezés, elkezdtem olyan dolgokat is bevállalni, amelyek sokkal vadabbak vagy durvábbak.

A jövőben inkább könyvet ír a csábításról, online kurzusokat tart, influenszerkedik, ingatlanba fektet, sőt még cukrásznak is kitanulna.

Kiara Lord nem tudja lenyelni a vereséget

Kiara Lord nem tudta lenyelni, hogy a fináléban Stohl András végül nem őt választotta, és élesen beszólt neki: szerinte inkább biztonságos döntést hozott, „ha nincs ló, jó a szamár is” alapon.

Rút kiskacsának érezte magát

Kiara Lord szerint Magyarországon az egészséges önszeretet még mindig tabu, ezért kap annyi támadást, sokan irigylik, ha valaki jól érzi magát a bőrében. Elárulta, hogy gimnazistaként „rút kiskacsaként” érezte magát, de később tudatosan alakította át külsejét, és ma már teljesen elégedett önmagával. Azt is elárulta, hogy csak a férfiak visszajelzései számítanak neki, és nem próbál megfelelni senkinek, hanem kimondja, amit gondol.