Kiara Lord félmeztelenre vetkőzött, Stohl Andrást ki kellett sípolni – videó

Merész jelenetekkel folytatódik A Nagy Ő: Kiara Lord a következő részben megmutatja, hogy nem ismer határokat, ha a szabadságról és az önazonosságról van szó. Egy látványos jelenetben ledobta a bikini felsőjét, és teljesen félmeztelenül beszélgetett Stohl Andrással – a Nagy Ő pedig szó szerint kisebb sokkot kapott a váratlan produkciótól.

Kiara Lord és Stolh András - Fotó: TV2/Képernyőkép

Kiara Lord: A szabadság mindenek felett

Kiara már a bemutatkozásakor hangsúlyozta, hogy számára a szabadság az egyik legfontosabb érték az életben. Nem szeret megfelelni mások elvárásainak, és nem hajlandó szerepet játszani csak azért, hogy elnyerje valaki tetszését.

Úgy tűnik, ezt a filozófiát a gyakorlatban is komolyan gondolja.

A rövid, 43 másodperces előzetesben a versenyző minden gátlását levetkőzve beszél Andrással, aki láthatóan meglepődik a helyzeten.

A jelenet nemcsak a főszereplőt, hanem várhatóan a nézőket is meglepi majd.

Stohl András meglepődött

Stohl András korábban többször beszélt arról, hogy olyan társat keres, aki őszinte, bátor és nem fél önmagát adni. Kiara akciója kétségtelenül bátorságról tanúskodik, kérdés azonban, hogy a meghökkentő bemutatkozás mennyire segíti majd a kapcsolatuk alakulását.

A Nagy Ő arckifejezése mindenesetre sokatmondó: a váratlan pillanat láthatóan kizökkentette. Hogy a kezdeti sokkból szimpátia vagy távolságtartás lesz-e, az a következő adásokból derül ki.

Kiderült az igazság: ezért vállalta el A Nagy Őt Stohl András

