Sokkoló fotó került elő Kiara Lordról: teljesen más arca volt a plasztikák előtt

A Redditen terjedő képen Kiara Lord jóval természetesebb arcvonásokkal látható, finomabb kontúrokkal, egészen más kisugárzással, mint ahogyan ma megszokhatták a rajongók. A kommentelők szerint a különbség annyira látványos, hogy sokan első pillantásra el sem hitték, hogy valóban róla van szó.

A fotó felbukkanása különösen pikáns időzítésű, hiszen Kiara Lord nemrég került ismét reflektorfénybe azzal, hogy kiderült: a 2026-os Nagy Ő-ben Stohl András szívéért is versenybe száll. Így a múlt és a jelen egyszerre került terítékre – a természetesebb arc és a ma ismert, tudatosan felépített, karakteres megjelenés.

A pornósztár korábban nem titkolta, hogy több plasztikai beavatkozáson is átesett, és mindig nyíltan vállalta a döntéseit. A Redditen keringő fotó azonban most újraindította a vitát: sokan nosztalgiával beszélnek a régi Kiara Lordról, míg mások szerint a mai külseje pontosan illeszkedik ahhoz az imázshoz, amelyet évek óta képvisel.