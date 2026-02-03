Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj Németországban, Merzéknek lépniük kellett!

Sport

Felrobbant az internet: fejbe találta a bírónőt, de amit utána tett, arra senki sem számított – videó

kiara lord

Sokkoló fotó került elő Kiara Lordról: teljesen más arca volt a plasztikák előtt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy Reddit-felhasználó jóvoltából került elő az a régi fotó, amelyen a magyar pornósztárt szinte lehetetlen felismerni. Kiara Lord arca ugyanis az évek során drámai átalakuláson ment keresztül: a plasztikai műtétek hatására mára szinte teljesen új külsőt kapott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kiara lordredditstohl andrásarcfotó

A Redditen terjedő képen Kiara Lord jóval természetesebb arcvonásokkal látható, finomabb kontúrokkal, egészen más kisugárzással, mint ahogyan ma megszokhatták a rajongók. A kommentelők szerint a különbség annyira látványos, hogy sokan első pillantásra el sem hitték, hogy valóban róla van szó.

@kiara lord, igazi arca
by u/Specialist_Bad_9844 in talk_hunfluencers

A fotó felbukkanása különösen pikáns időzítésű, hiszen Kiara Lord nemrég került ismét reflektorfénybe azzal, hogy kiderült: a 2026-os Nagy Ő-ben Stohl András szívéért is versenybe száll. Így a múlt és a jelen egyszerre került terítékre – a természetesebb arc és a ma ismert, tudatosan felépített, karakteres megjelenés.

A pornósztár korábban nem titkolta, hogy több plasztikai beavatkozáson is átesett, és mindig nyíltan vállalta a döntéseit. A Redditen keringő fotó azonban most újraindította a vitát: sokan nosztalgiával beszélnek a régi Kiara Lordról, míg mások szerint a mai külseje pontosan illeszkedik ahhoz az imázshoz, amelyet évek óta képvisel.

Egy biztos: Kiara Lord már azelőtt gondoskodott a figyelemről, hogy egyetlen rózsát is átvett volna a Nagy Ő-ben – és ha ez így folytatódik, még bőven tartogat meglepetéseket.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!