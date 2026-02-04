10 döbbenetes érdekesség Kiara Lordról – a pornósztárról, aki Stohl András szívéért küzd

Kiara Lord érdekességek sorát hozta magával a TV2 műsorába való belépésével. A pornósztár a Nagy Ő új évadában már az első adásokban erős reakciókat váltott ki.
10 érdekesség Kiara Lordról
A frissen indult A Nagy Ő évadban Kiara Lord határozott, szókimondó stílussal lépett be a villába, hogy megküzdjön Stohl András szívéért. A műsorban mutatott karaktere már az első adásokban erősen megosztotta a nézőket. Most bemutatunk 10 érdekességet, botrányt a felnőttfilmes művésznőről, a méltán híres Kiara Lordról.
1. Kettős kulturális háttérrel rendelkezik
Kiara Lord magyar állampolgár, orosz származású családi háttérrel. Ez a kettős kulturális közeg már gyerekkorától jelen volt az életében.
2. Az eredeti neve sokáig nem volt ismert
Kevesen tudják, hogy Kiara Lord eredeti neve Sapkin Katalin. A valódi név nyilvánosságra kerülése sokak számára meglepő volt.
3. A pornóipar előtt ápolónőként dolgozott
Korábban több budapesti kórházban dolgozott ápolónőként. Pszichiátriai és belgyógyászati osztályokon látott el betegeket.
4. Egészségügyi tanulmányokat is végzett
Ápolónői munkája mellett egészségügyi tanulmányokat folytatott. A szakma komoly lelki terhelést jelentett számára.
5. Falusi környezetben nőtt fel
Gyerekkorát falusi környezetben töltötte, ahol a természet közelsége egyszerre volt félelmetes és megnyugtató. Felnőttként már nosztalgiával gondol vissza erre az időszakra.
6. Több nyelven felsőfokon beszél
Angolul és oroszul felsőfokon beszél, és értelmiségi családból származik. A tanulás iránti érdeklődése a mai napig megmaradt.
7. Az írás és az olvasás fontos része az életének
Nemcsak ír, hanem rendszeresen olvas is. Jelenleg a második könyvének megjelenésére készül.
8. Rendszeresen vesz a szájába különféle finomságokat
Egy korábbi videóban egy olyan dolgot vett a szájába Kiara Lord, amit kevesen szoktak. A jelenet tudatosan játszott rá a róla kialakult pornós sztereotípiákra.
9. Balesete nagy sajtóvisszhangot kapott
Egy alkalommal fodrászhoz tartott, amikor baleset érte. A helyszínen a rendőrség is megjelent, mivel Kiara Lord okozta a balesetet.
10. Egy kijelentése komoly botrányt kavart
Nyilvánosan kijelentette a Farm VIP-ben, hogy Blága Tündét büdösnek tartja. A megjegyzés napokig témát szolgáltatott a közösségi médiában.
Sokkoló fotó került elő Kiara Lordról: teljesen más arca volt a plasztikák előtt
Egy Reddit-felhasználó jóvoltából került elő az a régi fotó, amelyen a magyar pornósztárt szinte lehetetlen felismerni. Kiara Lord arca ugyanis az évek során drámai átalakuláson ment keresztül: a plasztikai műtétek hatására mára szinte teljesen új külsőt kapott.