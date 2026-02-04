Hírlevél
kiara lord

10 döbbenetes érdekesség Kiara Lordról – a pornósztárról, aki Stohl András szívéért küzd

Nemrég elindult a TV2 párkereső műsorának új évada, A Nagy Ő, ahol húsz nő küzd Stohl András szívéért. A mezőny egyik legnagyobb figyelmet kiváltó szereplője Kiara Lord, akiről tíz, a forrásokból ismert érdekességet gyűjtöttünk össze.
kiara lordStohl AndráspornósztárNagy Ő

Kiara Lord érdekességek sorát hozta magával a TV2 műsorába való belépésével. A pornósztár a Nagy Ő új évadában már az első adásokban erős reakciókat váltott ki.

Kiara Lord
Kiara Lord
Fotó: TV2 Magyarország / YouTube / képkivágás

10 érdekesség Kiara Lordról

A frissen indult A Nagy Ő évadban Kiara Lord határozott, szókimondó stílussal lépett be a villába, hogy megküzdjön Stohl András szívéért. A műsorban mutatott karaktere már az első adásokban erősen megosztotta a nézőket. Most bemutatunk 10 érdekességet, botrányt a felnőttfilmes művésznőről, a méltán híres Kiara Lordról.

1. Kettős kulturális háttérrel rendelkezik

Kiara Lord magyar állampolgár, orosz származású családi háttérrel. Ez a kettős kulturális közeg már gyerekkorától jelen volt az életében.

2. Az eredeti neve sokáig nem volt ismert

Kevesen tudják, hogy Kiara Lord eredeti neve Sapkin Katalin. A valódi név nyilvánosságra kerülése sokak számára meglepő volt.

3. A pornóipar előtt ápolónőként dolgozott

Korábban több budapesti kórházban dolgozott ápolónőként. Pszichiátriai és belgyógyászati osztályokon látott el betegeket.

4. Egészségügyi tanulmányokat is végzett

Ápolónői munkája mellett egészségügyi tanulmányokat folytatott. A szakma komoly lelki terhelést jelentett számára.

Nagy Ő, TV2, 2026, NagyŐ, NagyŐTV22026,
Kiara Lord
Fotó: TV2

5. Falusi környezetben nőtt fel

Gyerekkorát falusi környezetben töltötte, ahol a természet közelsége egyszerre volt félelmetes és megnyugtató. Felnőttként már nosztalgiával gondol vissza erre az időszakra.

6. Több nyelven felsőfokon beszél

Angolul és oroszul felsőfokon beszél, és értelmiségi családból származik. A tanulás iránti érdeklődése a mai napig megmaradt.

7. Az írás és az olvasás fontos része az életének

Nemcsak ír, hanem rendszeresen olvas is. Jelenleg a második könyvének megjelenésére készül.

8. Rendszeresen vesz a szájába különféle finomságokat

Egy korábbi videóban egy olyan dolgot vett a szájába Kiara Lord, amit kevesen szoktak. A jelenet tudatosan játszott rá a róla kialakult pornós sztereotípiákra.

20250218 Budapest Farm VIP sajtótájékoztató fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár képen: Kiara Lord
Fotó: Markovics Gábor

9. Balesete nagy sajtóvisszhangot kapott

Egy alkalommal fodrászhoz tartott, amikor baleset érte. A helyszínen a rendőrség is megjelent, mivel Kiara Lord okozta a balesetet.

10. Egy kijelentése komoly botrányt kavart

Nyilvánosan kijelentette a Farm VIP-ben, hogy Blága Tündét büdösnek tartja. A megjegyzés napokig témát szolgáltatott a közösségi médiában.

Sokkoló fotó került elő Kiara Lordról: teljesen más arca volt a plasztikák előtt

Egy Reddit-felhasználó jóvoltából került elő az a régi fotó, amelyen a magyar pornósztárt szinte lehetetlen felismerni. Kiara Lord arca ugyanis az évek során drámai átalakuláson ment keresztül: a plasztikai műtétek hatására mára szinte teljesen új külsőt kapott.

 

 

