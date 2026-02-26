Kiara Lord végleg szakít a pornóval? Itt a bejelentés

A Kiara Lord falja a férfiakat, mégis karcsú című kötetben – amelyből a napokban jelentek meg részletek – őszintén vall arról, hogy ráunt a felnőttfilmes munkára, és már nem talál benne örömet.

Kiara Lord őszintén beszélt arról, hogy belefáradt a forgatásokba és depresszióval küzd.

Fotó: TV2

Miért hagy fel Kiara Lord pornózással ?

Saját bevallása szerint egyszerűen elege lett. Kiara Lord így fogalmaz a könyvben:

Teljesen ráuntam a forgatásokra. Monoton, ugyanaz történik minden egyes alkalommal… Szétunom magam, meg az nem is valódi szex.

Azt is elmondta, hogy ha intim kapcsolatba kerül valakivel, valódi szenvedélyre vágyik, nem „művi jelenetekre”. Bár az OnlyFans-oldalát továbbra is működteti, és az escortmunkát sem zárta le teljesen, azt sem tartja kizártnak, hogy idővel teljesen befejezi a szexmunkát.

Egy ponton így fogalmazott:

Lehet, hogy holnap lesz. Lehet, hogy egy hónap múlva. De az is lehet, hogy a halálomig csinálom…

A klasszikus gyártócégek kapcsán azt állítja, ma már ritkábban keresik. Úgy véli, ebben szerepet játszhat szókimondó stílusa is, amely miatt egyesek tartanak a vele való együttműködéstől.

Mit jelent Kiara Lord mondata az életről és a halálról?

A legmegrázóbb rész mégis az, amikor Kiara Lord mentális állapotáról beszél.

Sokszor érzem azt, hogy én hamar meg fogok halni… ha majd az életemet is biztosan elunom, ahogy mindent, akkor eluralkodik majd rajtam a depresszió…

Korábban is nyíltan beszélt arról, hogy depresszióval küzd, és évek óta antidepresszánst szed. Elmondása szerint nehezebb napokon tudatosan igyekszik a hálára koncentrálni, ami segít neki egyensúlyban maradni.