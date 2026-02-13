78 éve adták át az első Kossuth-díjakat

A kitüntetés névadója Kossuth Lajos, a magyar történelem egyik legmeghatározóbb alakja, akinek neve egyet jelent a nemzeti függetlenséggel és a polgári fejlődéssel. A Kossuth-díjat a II. világháborút követő újjáépítés korszakában alapították meg, azzal a céllal, hogy a nemzet számára erkölcsi és szellemi iránymutatást adó példaképeket állítson.

Kossuth Lajos figurája a Kossuth-díj tetején.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Kossuth-díj: a legnagyobb szakmai és erkölcsi elismerés

Az évtizedek során a Kossuth-díj rangja folyamatosan nőtt, és ma már egyértelműen a legnagyobb szakmai és erkölcsi elismerések közé tartozik. Színészek, írók, zenészek, rendezők, tudósok és alkotók egész sora vehette át, akik generációk gondolkodására és kultúrájára hatottak.

A díjátadás hagyományosan március 15-éhez, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepéhez kapcsolódik, tovább erősítve a történelmi és nemzeti jelentőségét.

A Kossuth-díj nemcsak egy kitüntetés, hanem annak jelképe is, hogy a magyar teljesítmény és tehetség hosszú távon is értéket jelent.

A díjat 1963 óta csupán kulturális és művészeti alkotó tevékenységért ítélik oda. 1991-től a kitüntetettek a pénzjutalom, az oklevél és a jelvény mellett egy Kossuth Lajost formázó emlékszobrot is kapnak. A Kossuth-díjat egy személy többször is megkaphatja. 1990 óta határon túli alkotók is átvehetik.

Az első Kossuth-díjasok

Az első díjakat 1948. március 14-én adták át, az 1848-as forradalom centenáriumi ünnepségéhez kapcsolódva, amikor több mint száz kiváló tudós, művész és közéleti személyiség vehette át a kitüntetést. A kezdetekkor a díjazottak között olyan nevek szerepeltek, mint Bajor Gizi színésznő, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós vagy Déry Tibor író, akik munkásságukkal nemzetközi hírnevet is hoztak Magyarországnak. Posztumusz díjat kapott mások mellett Bartók Béla zeneszerző, Derkovits Gyula festő és József Attila költő.

A jutalom összege többször változott

Az idők során többször változott a díjjal járó, adómentes juttatás nagysága, a húszezer forintos induló összeget 1955-ben 50 ezer, 1964-ben 100 ezer forintra emelték. A fokozatok egységesítése után, 1977 és 1984 között 80 ezer forint lett a jutalom, amely 1985-ben 200 ezer forintra nőtt. A díjjal járó jutalom összege az Országgyűlés 2013. évi döntése értelmében jelenleg a bérből és fizetésből élők előző évi (a Központi Statisztikai Hivatal által számított), országos szintű nettó nominál átlagkeresetének hatszorosa, ötvenezer, illetve százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó adómentes jutalom összege a díj összegének kétszerese.

