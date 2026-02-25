Bekötött szemmel kellett dönteniük: kiderült, melyik pékség kovászos kenyere a legjobb!

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós három félbarna, kovászos kenyér mintát kóstolt végig bekötött szemmel. A feladat célja az volt, hogy a teszt során kizárólag az illat, az állag és az íz alapján döntsenek, hogy melyik a legjobb.

A zsűri a kovászos kenyér tesztje előtt videóüzenetben kapott szakmai iránymutatást (illusztráció)

Fotó: Pexels

A kóstolást egy titokzatos narrátor, „Éva” irányította, aki lépésről lépésre vezette végig a résztvevőket. A vakteszt így teljes mértékben az érzékszervi tapasztalatokra épült.

Szakmai útmutatás a kovászos kenyérhez

A zsűri a kovászos kenyér tesztje előtt videóüzenetben kapott szakmai iránymutatást Vajda Józseftől, aki a magyar kovászos kenyér egyik ismert alakja.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a jó kovászos kenyér kívül ropogós, belül puha és lyukacsos. Illata enyhén savanykás, ugyanakkor kiegyensúlyozott, ami meghatározó szempont a bírálat során.

Melyik pékség kovászos kenyere lett a legjobb?

A pontozás végén megszületett a döntés, és kiderült, melyik pékség félbarna kenyere bizonyult a legjobbnak. A gasztronómiai teszt során a szakemberek kizárólag az érzékszervi benyomások alapján rangsorolták a mintákat.

