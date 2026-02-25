Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij nem hajlandó megjavítani a Barátság kőolajvezetéket – egyre súlyosabb a feszültség

Gianni Annoni

Bekötött szemmel kellett dönteniük: kiderült, melyik pékség kovászos kenyere a legjobb!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új gasztronómiai sorozat indult, amelyben ismert szakemberek mérik össze tudásukat. Az első epizódban Gianni és Lizsicsár Miklós három félbarna kovászos kenyeret teszteltek. A vakon végzett kóstolás során kizárólag az illatra, az állagra és az ízre hagyatkozhattak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gianni Annonigasztronómiatesztkenyér

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós három félbarna, kovászos kenyér mintát kóstolt végig bekötött szemmel. A feladat célja az volt, hogy a teszt során kizárólag az illat, az állag és az íz alapján döntsenek, hogy melyik a legjobb.

A zsűri a kovászos kenyér teszt előtt videóüzenetben kapott szakmai iránymutatást (illusztráció)
A zsűri a kovászos kenyér tesztje előtt videóüzenetben kapott szakmai iránymutatást (illusztráció)
Fotó: Pexels

A kóstolást egy titokzatos narrátor, „Éva” irányította, aki lépésről lépésre vezette végig a résztvevőket. A vakteszt így teljes mértékben az érzékszervi tapasztalatokra épült.

Szakmai útmutatás a kovászos kenyérhez

A zsűri a kovászos kenyér tesztje előtt videóüzenetben kapott szakmai iránymutatást Vajda Józseftől, aki a magyar kovászos kenyér egyik ismert alakja.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a jó kovászos kenyér kívül ropogós, belül puha és lyukacsos. Illata enyhén savanykás, ugyanakkor kiegyensúlyozott, ami meghatározó szempont a bírálat során.

Melyik pékség kovászos kenyere lett a legjobb?

A pontozás végén megszületett a döntés, és kiderült, melyik pékség félbarna kenyere bizonyult a legjobbnak. A gasztronómiai teszt során a szakemberek kizárólag az érzékszervi benyomások alapján rangsorolták a mintákat.

Hogy mire érdemes figyelni, és mitől válik igazán izgalmassá egy ilyen vakteszt, az kiderül a Mindmegette cikkéből.

Visszatér Gianni – új műsorral robban be a gasztrovilágba

Új kalandba vág az olasz származású gasztronómiai szakember. Gianni országjáró gasztrotúrára indul, és hamarosan több videós felületen is látható lesz az új műsora.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!