Döbbenetes dolgokat mondott a gyereknevelésről Kozso

Kozso és Ágica 19 év után jegyezték el egymást. A Mokka című műsorban arról beszéltek, hogy szeretnének családot alapítani.

Kozso megnősülne, ezt bizonyítja a barátnő ujján a gyűrű

Fotó: Mediaworks archív

Ikreket szeretne Kozso

A beszélgetésben elhangzott, hogy a pár leginkább ikreket szeretne. Az énekes szerint egy kisfiú és egy kislány lenne az ideális.

Kozso nyíltan beszélt arról is, milyen apának képzeli magát. Nem tartja magát a klasszikus, babázós típusnak, inkább megállna egy puszira és néhány kedves pillanatra, majd visszavonulna alkotni – festeni, zenélni vagy írni.

Úgy látja, Ágica türelmesebb és energikusabb, ezért a gyereknevelés mindennapi feladatai inkább rá hárulnának.

Ágicára jutna a gyereknevelés nagy része

Ágica mosolyogva fogadta ezt, és úgy fogalmazott, párja elsősorban szeretni fogja a gyerekeket. A gyakorlati feladatokban azonban inkább ő vállalná a szerepet, Ágica elmondta, hogy leginkább attól tart, hogy a gyermekeik is festőművészek lesznek, és minden tele lesz dekorálva a házban.

A beszélgetés során Kozso nagyapjáról is mesélt, és bemutatott egy számára fontos famajmot.

Közös fotót tett közzé Kozso kedvesével, Ágicával, amelyen a pár egymás karjában mosolyog, miközben a hölgy kezén ott csillog egy igen feltűnő gyűrű.