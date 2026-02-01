Köztársaság a romok fölött: 80 éve hozott sorsdöntő döntést Magyarország

A köztársaság nem diadalmenetben érkezett meg Magyarországra. Nem zászlóerdő, nem tömegünnep, nem felszabadult öröm kísérte. 1946 elején az ország még mindig a második világháború sebeit hordozta: romhalmazzá vált városok, hiányzó hidak, kifosztott falvak, temetetlen halottak emléke határozta meg a mindennapokat.

Budapest 1946-ban, amikor a romok között új államformát választott az ország: ekkor született meg a köztársaság Magyarországon.

Fotó: Fortepan / Aszódi Zoltán

A pengő értéktelen papírrá vált, a gazdaság összeomlott, az emberek a túlélés legelemibb kérdéseivel küzdöttek. Ebben a közegben kellett dönteni arról, milyen államformában éljen tovább az ország. A királyság – király nélkül – már nem jelentett jövőt. Valami másra volt szükség, még akkor is, ha senki sem tudta biztosan, mit hoz majd.

Miért éppen a köztársaság lett az új államforma 1946-ban?

1946. február 1-jén az Országgyűlés kimondta: Magyarország államformája köztársaság. Ez a döntés egyszerre volt belső igény és külső kényszer. Sokak számára a köztársaság a demokratikus újrakezdés reményét jelentette: azt az elképzelést, hogy a hatalom forrása nem uralkodó, nem dinasztia, hanem a nép lehet.

Ugyanakkor ott állt a valóság is: Magyarország szovjet megszállás alatt állt, mozgástere szűk volt, a nagyhatalmi érdekek már eldöntötték, meddig terjedhet az önállóság. A köztársaság ezért nem forradalmi tett volt, hanem józan alkalmazkodás egy új világrendhez.

Kilátás a Só utca 2-es számú ház erkélyéről a Fővám tér felé. A felvétel a lerombolt Ferenc József híd újjáépítése után, 1946. augusztus 20-án, az átnevezés napján, a Szabadság híd átadásakor készült

Hozott-e valódi szabadságot a köztársaság Magyarországnak?

Rövid ideig úgy tűnt, hogy igen. A köztársaság éveiben működött többpártrendszer, voltak választások, létezett politikai vita.

Sokan hitték, hogy a háború borzalmai után egy igazságosabb, kiszámíthatóbb korszak kezdődhet.

Ez a remény azonban rendkívül törékenynek bizonyult. A politikai küzdelmek mögött már dolgozott a hatalom koncentrációja, a pluralizmus lassan kiüresedett, és a szabadság nyelvét egyre gyakrabban váltotta fel a félelem. Alig három év telt el, és a köztársaság szó helyére egy másik került: népköztársaság.

Váci út, a Ganz és Tsa. Villamossági-, Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. bejárata, szemben az egykori Vámház. Középen, kalapban Tildy Zoltán köztársasági elnök. A felvétel a jóvátételre gyártott Szimeiz Duna-tengerjáró motorhajó vízre bocsátása alkalmával 1946. április 8-án készült

Fotó: Fortepan / Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Történeti Fényképek Gyűjteménye / Ganz gyűjtemény

Miért lett a köztársaság egy megszakított történet?

A köztársaság sorsa nem önmagában bukott el. Külső nyomás, belső hatalmi átrendeződés és a hidegháború logikája együtt formálta azt az utat, amely végül diktatúrához vezetett. Ami 1946-ban még lehetőségnek tűnt, az 1949-re lezárult.

A köztársaság így nem beteljesedett álom lett, hanem egy félbemaradt kísérlet. Egy korszak, amely megmutatta, hogy Magyarország képes lenne másként működni – de azt is, milyen könnyen el lehet venni ezt a lehetőséget.

Miért fontos ma is emlékezni a köztársaság kikiáltására?