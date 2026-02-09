Tízből kilenc autós azonnal elrontja ezt a KRESZ-feladványt

A mostani KRESZ-teszt egy kanyarodó főútvonalas kereszteződést ábrázol, ahol kötelező elsőbbségadás tábla és közlekedési jelzőlámpa is szerepet kap. A kérdés pofonegyszerűnek látszik: melyik jármű haladhat át elsőként a kereszteződésen? A válasz azonban korántsem az, amire a legtöbben kapásból rávágják – írj a VEOL.
Több KRESZ-szabály ütközik ebben a helyzetben
A képen látható forgalmi szituáció azért különösen trükkös, mert három különböző elsőbbségi elem jelenik meg egyszerre:
- kanyarodó főútvonal
- kötelező elsőbbségadás tábla
- közlekedési jelzőlámpa
Sokan automatikusan azt gondolják, hogy a busz haladhat át elsőként, hiszen főútvonalon érkezik. Ez azonban súlyos tévedés.
Mi az a kanyarodó főútvonal?
A kanyarodó főútvonal olyan útvonal, ahol a főút nem egyenes irányban, hanem irányt változtatva halad tovább. Ezt mindig egy kiegészítő tábla jelzi, amely megmutatja a főút pontos vonalvezetését.
Ez a helyzet a gyakorlatban rutinszerűnek tűnik, mégis rengeteg félreértésre ad okot — különösen akkor, ha jelzőlámpa is belép a képbe.
Ezek a szabályok érvényesek kanyarodó főútvonalnál
A hatályos KRESZ szerint az alábbi elvek érvényesülnek:
- A kanyarodó főútvonalon maradó jármű elsőbbséget élvez
- A főútvonalat elhagyó járműnek elsőbbséget kell adnia
- Az alárendelt útról érkezők minden esetben várakozni kötelesek
- Ha két jármű a kanyarodó főútvonalon halad és keresztezik egymást, a jobbkéz-szabály dönt
Fontos részlet: irányjelzőt akkor is kötelező használni, ha a főútvonal ívét követjük.
Itt a KRESZ-teszt helyes megoldása
A közlekedés sokszor egyszerűnek tűnik, de egy váratlan helyzet könnyen balesethez vezethet. A BAON KRESZ-tesztje megmutatja, mennyire ismerik a sofőrök a szabályokat. Nem mindegy, hogy a jobbkéz-szabályt követjük, vagy a villamos elsőbbsége dönt.