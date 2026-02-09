Tízből kilenc autós azonnal elrontja ezt a KRESZ-feladványt

A mostani KRESZ-teszt egy kanyarodó főútvonalas kereszteződést ábrázol, ahol kötelező elsőbbségadás tábla és közlekedési jelzőlámpa is szerepet kap. A kérdés pofonegyszerűnek látszik: melyik jármű haladhat át elsőként a kereszteződésen? A válasz azonban korántsem az, amire a legtöbben kapásból rávágják – írj a VEOL.

Több KRESZ-szabály ütközik ebben a helyzetben

A képen látható forgalmi szituáció azért különösen trükkös, mert három különböző elsőbbségi elem jelenik meg egyszerre:

kanyarodó főútvonal

kötelező elsőbbségadás tábla

közlekedési jelzőlámpa

Sokan automatikusan azt gondolják, hogy a busz haladhat át elsőként, hiszen főútvonalon érkezik. Ez azonban súlyos tévedés.

Mi az a kanyarodó főútvonal?

A kanyarodó főútvonal olyan útvonal, ahol a főút nem egyenes irányban, hanem irányt változtatva halad tovább. Ezt mindig egy kiegészítő tábla jelzi, amely megmutatja a főút pontos vonalvezetését.

Ez a helyzet a gyakorlatban rutinszerűnek tűnik, mégis rengeteg félreértésre ad okot — különösen akkor, ha jelzőlámpa is belép a képbe.

Ezek a szabályok érvényesek kanyarodó főútvonalnál

A hatályos KRESZ szerint az alábbi elvek érvényesülnek:

A kanyarodó főútvonalon maradó jármű elsőbbséget élvez

A főútvonalat elhagyó járműnek elsőbbséget kell adnia

Az alárendelt útról érkezők minden esetben várakozni kötelesek

Ha két jármű a kanyarodó főútvonalon halad és keresztezik egymást, a jobbkéz-szabály dönt

Fontos részlet: irányjelzőt akkor is kötelező használni, ha a főútvonal ívét követjük.

Nehéz KRESZ-teszt, ami még a profikat is megfogja

Egy megyei lap online felületén jelent meg az a feladvány, amely a KRESZ TV műsorából került át a nagyközönség elé. A KRESZ-teszt célja, hogy kiderüljön, ki hogyan dönt egy elsőre egyszerűnek tűnő, valójában nehéz kereszteződés-szituációban. A kérdés az, vajon ugyanúgy reagálna-e vizsgahelyzetben is, aki már megszerezte a jogosítványát.

