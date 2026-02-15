Ismert szépség rabolta el Kubatov Gábor szívét – már együtt mutatkoztak

Kubatov Gábor új románcáról a Blikk számolt be, exkluzív fotót is mellékelve, és megjegyezve, hogy a Demjén Ferenc dalaira épülő musical bemutatója óriási sikert aratott. A közönség a darab végén állva tapsolt, a nézőtéren pedig számos ismert közéleti szereplőt és hírességet lehetett látni. A Fradi elnökét új párjával, egy volt szépségkirálynővel kapták lencsevégre.

Kubatov Gábor

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Kubatov Gábor nehéz időszakon ment keresztül

Kubatov magánélete ritkán kerül reflektorfénybe. A háromgyermekes édesapa tavaly februárban beszélt arról, hogy csendben elvált feleségétől. Akkor úgy fogalmazott: sosem a nyilvánosság előtt élte a magánéletét, elsősorban családja védelmében, és nehéz időszakon megy keresztül.

Tavaly májusban az M4 Sport kamerái rögzítették, amint akkori párját, Borzi Vivien fotóst ölelte át. Értesülések szerint az a kapcsolat azóta véget ért.

Úgy tűnik azonban, a politikus életében ismét boldog időszak következik, hiszen most Garami Anett oldalán jelent meg a nyilvánosság előtt.

Az 1999-es Miss Universe Hungary győztese korábban férjnél volt, házasságából két gyermek született, néhány éve azonban elvált.

