Kulcsár Edina miatt estek egymásnak a kommentelők – mutatjuk!

Kulcsár Edina babaprojekt témája ismét reflektorfénybe került, miután egy Reddit-felhasználó megosztott egy képernyőfotót az influenszer egyik kérdezz–felelek válaszáról. A bejegyzés az r/talk_hunfluencers oldalon jelent meg, és gyorsan beindította a kommentcunamit.

Kulcsár Edina babaprojekt kapcsán ez a rövid, sejtelmes válasz indította el az újabb találgatásokat Fotó: MW Bulvár

Az Instagram-sztoriban egy követő azt kérdezte: „Próbálkoztok majd újra babával? Vagy ez a tragédia most megváltoztatott mindent?” A válasz rövid és tömör volt: „Megváltozott :(” A háttérben azonban többen is mélyebb összefüggéseket sejtenek.

Kulcsár Edina babaprojekt és a friss hasplasztika

A Reddit-poszt alatt többen felvetették, hogy vajon a friss hasplasztika műtét befolyásolhatja-e a további családtervezési szándékot. Többen azt találgatják, hogy egy ilyen komoly beavatkozás után mennyire reális a közeljövőben újabb gyermekvállalás, míg mások szerint egyszerűen egy érzelmi reakcióról lehet szó, amelyet nem szabad túlgondolni.

Más kommentelők szerint azonban nem szabad messzemenő következtetéseket levonni egyetlen mondatból, különösen egy érzelmileg megterhelő időszak után. Úgy vélik, egy rövid Instagram-válasz nem feltétlenül jelent végleges döntést, inkább az adott pillanat hangulatát tükrözheti.

Egyelőre az influenszer nem árult el többet, így maradnak a találgatások. Az viszont biztos, hogy a közösségi média reakciója ismét megmutatta, mennyire figyelik minden szavát.

