Megijedtek a rajongók: Kulcsár Edina kórházban lehet?

A Redditen és más közösségi oldalakon is gyorsan terjedni kezdett az a fotó, amelyen sokak szerint kórházi környezet látható, és amelyet Kulcsár Edina kórházi posztja kapcsán osztottak tovább. A képen egy asztal, kártyák és egy feltűnően orvosi környezetre emlékeztető részlet is feltűnik, amit a rajongók nem hagytak szó nélkül.
Kulcsár Edina kórházi posztja újra elővette a hasplasztika témáját
Korábban maga Kulcsár Edina is beszélt arról, hogy a gyerekvállalás után elgondolkodott egy hasplasztikán, így sok követő szerint nem lenne meglepő, ha most erre került volna sor. A kommentelők egy része szerint a poszt időzítése és hangulata is ezt erősíti, míg mások óvatosságra intenek, és hangsúlyozzák, hogy egy fotóból nem lehet biztos következtetéseket levonni.
Hallgatás és találgatás — nincs hivatalos megerősítés
Egyelőre sem Kulcsár Edina, sem a környezete nem reagált a felröppent találgatásokra. A rajongók így továbbra is csak spekulálni tudnak, vajon valóban egy tervezett beavatkozás, esetleg egy rutinellenőrzés vagy teljesen más ok áll-e a háttérben.
Korábban már beszélt a műtétről Kulcsár Edina
Nem ez az első alkalom, hogy Kulcsár Edina neve egy komolyabb beavatkozás kapcsán felmerül. Egy 2025 októberében közzétett Instagram-történetében a négygyermekes édesanya őszintén beszélt arról, hogy a jelentős fogyás után már nem érzi magát teljesen komfortosan a testében.
A Sztárboxra való felkészülés során elképesztő életmódváltáson ment keresztül, több mint 20 kilót adott le, sportos formába lendült, ugyanakkor elárulta, hogy a bőr rugalmassága nem követte a változást. Egy követő kérdésére akkor azt is megerősítette, hogy hasplasztika is megfordult a fejében, sőt, nemcsak terv szintjén.
„Olyannyira megfordult a fejemben, hogy 14-én megyek a konzultációra. Maximálisan indokolt a beavatkozás” — fogalmazott akkor.
A modell-üzletasszony azt is hozzátette, hogy tudatosan nem mutatta a hasát a közösségi oldalain, ezért a követők eddig nem láthatták, milyen állapotban van a fogyás után.
Ezért kapott most új értelmet a kórházi fotó
Éppen ezért robbant akkorát a mostani, kórházi környezetre emlékeztető poszt. A rajongók szerint a korábbi nyilatkozat fényében nem elképzelhetetlen, hogy a fotó már egy tervezett beavatkozás körüli időszakban készült — bár ezt Kulcsár Edina egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni se cáfolta.
A találgatásokat csak tovább fűti, hogy korábban egészségi nehézségekről — vashiányról, alváshiányról és elhúzódó betegeskedésről — is beszélt, miközben folyamatosan maximális terhelés alatt készült a bokszmeccsekre.
