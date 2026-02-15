Elege lett a szomszédnak? A kutyaugatás komoly pénzbírsággal járhat

Sokan nem tudják, de ilyen esetben a szomszéd hivatalos útra terelheti a panaszt. Végső soron a kutya ugatása miatt akár 150 ezer forintos bírság is kiszabható – írja a Sonline.

A kutya ugatása miatt hatósági eljárás is indulhat.

Fotó: Unsplash

Mikor büntethetik meg a kutya ugatása miatt?

Az alkalmi ugatás teljesen természetes, ezért önmagában senkit nem büntetnek meg. A probléma akkor kezdődik, ha a zaj tartós, rendszeres és mások nyugalmát zavarja.

Éjszaka, vasárnap és ünnepnapokon különösen érzékenyen kezelik az ilyen panaszokat. Ilyenkor a jegyző vizsgálódhat, sőt zajmérést is elrendelhet.

Első lépésként általában figyelmeztetik a gazdát, nem rögtön büntetnek.

A szakértők szerint az ugatás gyakran unalomra, szeparációs szorongásra vagy fájdalomra utal. Több mozgás, odafigyelés és foglalkozás sokszor gyors megoldást hoz. A tanulság egyszerű: felelős állattartással elkerülhető a szomszédháború és a bírság is.

