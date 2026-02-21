Lehetetlen dalszöveg kvíz, amelyet csak a legelvakultabb rajongók csinálnak meg hibátlanra

Demjén Ferenc decemberben lesz 80 éves. A kiváló énekest az egész ország ünnepli. Az Erkel színházban múlt hétvégén bemutatták a Hogyan tudnék élni nélküled? című musical, ami az azonos című zenés film alapján készült. A vígjáték második része 2026. november 12-én kerül majd a mozikba, "NEKEM 8van" címmel pedig nagykoncertet ad az Arénában az év végén. De vajon ön mennyire van képben Demjén Ferenc életművével? Töltse ki a kvízünket és kiderül!
Kvíz
1 / 7
1. Melyik zenekar hozta meg Demjén Ferenc számára az országos ismertséget a ’70-es évek elején?
Ha szeretné tovább tesztelni a tudását, még több kvízt is kitölthet!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!