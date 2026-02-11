Kiara barátja durva figyelmeztetést küldött Stohl Andrásnak – ezt nem teszi zsebre

A Nagy Ő aktuális évadában Stohl András mellett gyakorlatilag Kiara Lord is központi figurává vált. A felnőttfilmes hamar szoros kapcsolatba került a műsor főszereplőjével, miközben a villában több konfliktus is kialakult körülötte. Lakatos Levente – aki könyvet is írt Kiara szerelmi életéről – rendszeresen figyelemmel kíséri az eseményeket, és szerinte barátnője egészen más elvárásokkal közelít a párkapcsolatokhoz, mint a legtöbb nő. Úgy látja, Stohl Andrásnak nem lesz könnyű dolga, ha komoly érzelmek alakulnak ki.

Lakatos Levente szerint nem lesz egyszerű Stohl és Kiara kapcsolata - Fotó: MW Bulvár

Mit üzent Lakatos Levente Stohl Andrásnak?

Lakatos Levente egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: „András, menekülj!” Az író szerint Kiara személyisége intenzív, szenvedélyes és kiszámíthatatlan, ami rövid távon izgalmas, hosszabb távon azonban komoly kihívást jelenthet. Úgy véli, a színésznek mérlegelnie kell, hogy képes-e energiával és türelemmel követni ezt a tempót.

Miért óvja Lakatos Levente Stohlt Kiarától?

Az író szerint Kiara magas elvárásokat támaszt a férfiakkal szemben, és kevésbé tolerálja az unalmat vagy a bizonytalanságot. Lakatos Levente úgy látja, barátnője erős szűrővel választ partnert, és azonnal kimondja, ha valami nem felel meg neki. Emiatt egy klasszikus, nyugodt párkapcsolat nem feltétlenül illik hozzá.

Mit írt Lakatos Levente Kiara szerelmi életéről?

Lakatos Levente „Kiara Lord erkölcstelen randevúi” című könyvében részletesen foglalkozott a felnőttfilmes korábbi kapcsolataival. A kötetben szó esik egy hosszabb távú viszonyról is, amely során Kiara komoly döntéseket hozott az életében. A történetekből az rajzolódik ki, hogy a szenvedély és a szélsőséges érzelmek visszatérő elemei a kapcsolataiban.

