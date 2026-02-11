Kiara barátja durva figyelmeztetést küldött Stohl Andrásnak – ezt nem teszi zsebre

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Egyre nagyobb a feszültség a TV2 párkereső műsorában, ahol a szereplők közötti dinamika újabb fordulatot vett. Lakatos Levente nyíltan megfogalmazta véleményét barátnője és Stohl András kapcsolatáról, és egyértelmű figyelmeztetést küldött a színésznek. A kijelentés komoly visszhangot váltott ki a rajongók körében is.
Lakatos LeventeStohl AndrásKiara Lord

A Nagy Ő aktuális évadában Stohl András mellett gyakorlatilag Kiara Lord is központi figurává vált. A felnőttfilmes hamar szoros kapcsolatba került a műsor főszereplőjével, miközben a villában több konfliktus is kialakult körülötte. Lakatos Levente – aki könyvet is írt Kiara szerelmi életéről – rendszeresen figyelemmel kíséri az eseményeket, és szerinte barátnője egészen más elvárásokkal közelít a párkapcsolatokhoz, mint a legtöbb nő. Úgy látja, Stohl Andrásnak nem lesz könnyű dolga, ha komoly érzelmek alakulnak ki.

20250902 Budapest Lakatos Levente, LakatosLevente, Lakatos Levente író, podcaster és kutyája, Tomo fotó: Szabolcs László (SZL) MW Bulvár
Lakatos Levente szerint nem lesz egyszerű Stohl és Kiara kapcsolata - Fotó: MW Bulvár

Mit üzent Lakatos Levente Stohl Andrásnak?

Lakatos Levente egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: „András, menekülj!” Az író szerint Kiara személyisége intenzív, szenvedélyes és kiszámíthatatlan, ami rövid távon izgalmas, hosszabb távon azonban komoly kihívást jelenthet. Úgy véli, a színésznek mérlegelnie kell, hogy képes-e energiával és türelemmel követni ezt a tempót.

Miért óvja Lakatos Levente Stohlt Kiarától?

Az író szerint Kiara magas elvárásokat támaszt a férfiakkal szemben, és kevésbé tolerálja az unalmat vagy a bizonytalanságot. Lakatos Levente úgy látja, barátnője erős szűrővel választ partnert, és azonnal kimondja, ha valami nem felel meg neki. Emiatt egy klasszikus, nyugodt párkapcsolat nem feltétlenül illik hozzá.

Mit írt Lakatos Levente Kiara szerelmi életéről?

Lakatos Levente „Kiara Lord erkölcstelen randevúi” című könyvében részletesen foglalkozott a felnőttfilmes korábbi kapcsolataival. A kötetben szó esik egy hosszabb távú viszonyról is, amely során Kiara komoly döntéseket hozott az életében. A történetekből az rajzolódik ki, hogy a szenvedély és a szélsőséges érzelmek visszatérő elemei a kapcsolataiban.

Stohl András élő adásban k*rvázta le Kiara Lordot

Új szerepben kellett bizonyítaniuk a versenyzőknek a legutóbbi adásban, ahol a romantikus helyzetek helyett a színpadé lett a főszerep. A Nagy Ő aktuális epizódjában egy ismert film feldolgozását vitték színre, és a feladat során olyan kemény mondatok hangzottak el, amelyek alaposan felkavarták a villa hangulatát. A jelenetben régi sérelmek és személyes feszültségek is érezhetővé váltak.

Kiara Lord nem titkolja tovább: antidepresszánson él

Egy Instagramon közzétett kérdezz–felelek során több, személyes hangvételű téma is szóba került. Kiara Lord a követői kérdéseire válaszolva nemcsak a mindennapjairól, hanem mentális állapotáról is nyíltan beszélt.

 

