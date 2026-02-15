Lassú a Wi-Fi az otthonodban? 2 perc alatt felpörgetheted a netet

A lassú Wi-Fi hátterében gyakran nem hálózati hiba áll, hanem az, hogy a router jele feleslegesen a falat vagy a mennyezetet sugározza. Az otthoni internet gyorsítása néha egyszerűbb, mint gondolnánk — és akár teljesen ingyenes is lehet – írja a SONLINE.

Lassú Wi-Fi esetén ez az egyszerű alufóliás trükk segíthet a Wi-Fi-jelerősség növelésében és a stabilabb internetkapcsolat elérésében Fotó:Illusztráció/Unplash

Lassú Wi-Fi javítása egyszerű trükkel

A módszer lényege, hogy a router antennái mögé egy ívesre hajlított alufóliát — vagy alufóliával bevont kartonlapot — helyezünk. Ez afféle „jelvisszaverő tükörként” működik: a Wi-Fi-jelerősség növelése érdekében a kívánt irányba tereli a jeleket, így nem a fal mögé, hanem a szoba közepe felé koncentrálódik az energia.

Ez a házi Wi-Fi-erősítés különösen akkor lehet hasznos, ha a router egy sarokban vagy fal mellett található. Fontos azonban, hogy az alufólia önmagában nem csodaszer — a router elhelyezése és az antennák beállítása is kulcsfontosságú.

Mire figyelj még a stabil internetkapcsolat érdekében?

Antennák iránya: Az antennák nem minden irányba egyformán sugároznak. Többszintes házban az egyik antennát érdemes függőlegesen, a másikat enyhén döntve hagyni, hogy jobb legyen a lefedettség az emeletek között.

Központi elhelyezés: A router ideális esetben derékmagasságban vagy afölött van, nem a padlón.

Zárt terek kerülése: Ne tedd a készüléket szekrénybe vagy TV-állvány mögé, mert a bútorlap jelentősen gyengíti a jelet.

Elektronikai zavarás: Mikrohullámú sütő, vezeték nélküli telefon vagy vastag betonfal szintén ronthatja a Wi-Fi sebesség növelésének esélyét.

Ha tehát eddig a szolgáltatót hibáztattad a lassú internet miatt, érdemes előbb körülnézni a lakásban. Egy jól beállított router és egy egyszerű alufóliás trükk látványos javulást hozhat a streamingakadozás megszüntetésében vagy az online játék lag csökkentésében.

