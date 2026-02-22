Sokan rajonganak érte, pedig halálos veszélyt rejthet ez a növény

A leander strapabíró, hosszan virágzó növény, amelyet sokan dézsában vagy teraszon tartanak. Ugyanakkor mérgező tulajdonságai miatt különös figyelmet igényel – derül ki a Zaol.hu cikkéből.

Leander

Fotó: Készítette: AlphaCentauri - A feltöltő saját munkája, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=933727

A leander mint mediterrán dísznövény

A mediterrán vidékeken régóta ismert növény tudományos neve Nerium oleander. Látványos megjelenése és ellenálló képessége miatt kedvelt dísznövény, amely a magyar kertekben is egyre népszerűbb. Esztétikai értéke miatt sok háztartásban megtalálható, ugyanakkor nem csupán dekoratív szerepet tölt be.

Miért mérgező és veszélyes a leander?

A leander minden része mérgező. A levelek, a szár, a virág és a tejnedv egyaránt tartalmaz kardenolidokat, köztük oleandrint. Ezek a vegyületek a sejtek nátrium–kálium pumpáját gátolják, hatásmechanizmusuk hasonló a digitálisz glikozidokéhoz, amelyek a szív működésére hatnak. A leanderből származó anyagok már kis mennyiségben is súlyos szívritmuszavart okozhatnak, ezért a növény különösen veszélyes lehet.

A leander okozta mérgezés tünetei

A mérgezés rendszerint hányingerrel, hányással és hasmenéssel kezdődik. Ezt követően szédülés, gyengeség, valamint lassú vagy szabálytalan pulzus jelentkezhet. Súlyos esetben életveszélyes ritmuszavar alakul ki. A kisgyermekek és a háziállatok különösen veszélyeztetettek, mivel néhány levél elfogyasztása is komoly állapotromlást idézhet elő.

Fotó: Készítette: Jean Tosti - http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Laurier2.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=441599

Leander a gyógyászatban

A leandert az ókorban a gyógyászat területén is alkalmazták, például epilepszia és asztma kezelésére. Szívre ható tulajdonságai miatt később mérgezéses esetekhez és öngyilkosságokhoz is kapcsolódott. A növény így egyszerre jelent esztétikai értéket és potenciális veszélyforrást a háztartásokban.

