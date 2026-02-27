Észrevétlenül tesszük tönkre ezzel az aprósággal a lefolyónkat?

A konyhai sürgés-forgásban gyakran előfordulhat, hogy kevésbé figyelünk oda a berendezésre, és csak gyorsan leöntjük például a forró vizet a lefolyóba. De vajon nem ártalmas ez a csöveknek? – teszi fel a kérdést a Myhomebook.

Szabad-e forró vizet önteni a konyhai lefolyóba? (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az egyik legnépszerűbb dugulás elleni házi praktika a szódabikarbóna, ecet és forró víz öntése a csőbe, hogy a lerakódások feloldódjanak, azonban nem biztos, hogy a forró víz használ a csöveknek.

Markus G. szerelő elmondta, hogy a legtöbb cső, és már a modern konyhabútorok is úgy vannak kialakítva, hogy bírják a magas hőt.

A csövek akár 130 Celsius-fokig is bírják a hőt

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a napi szinten a lefolyókba öntött forró víz hosszú távon károsíthatja a rendszert.

A meleg (de nem forrásban lévő) víz segíthet feloldani a lerakódott zsiradékot a csövekben, és a rendszernek sem árt.

Zsírszörny a lefolyóban – hogyan alakul ki, és mit tegyünk ellene?

A konyhai dugulások jelentős része nem egyik napról a másikra alakul ki. Sokszor már hónapokkal vagy évekkel korábban elkezdődik a probléma, szinte észrevétlenül. A mosogatás során a lefolyóba kerülő zsírok, ételmaradékok és mosogatószer keveréke idővel egy kemény, viaszhoz hasonló lerakódássá áll össze – ez az úgynevezett „zsírszörny”.

Ez a blogbejegyzés bemutatja, hogyan jön létre ez a jelenség, hogyan ismerhetjük fel időben, és mit tehetünk a hosszú távú megelőzés érdekében.

Egy apró konyhai trükk az egészséges étrend érdekében

A zöldségek az étkezésünk alapját jelentik, mégis sokan kihagynak egy fontos részletet. Az egészséges étrend akkor lehet igazán hatékony, ha az étkezés során egy kevés zsír is kerül a tányérra. Ez az apró konyhai szokás jelentősen befolyásolhatja a zöldségek élettani hatását.