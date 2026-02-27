Észrevétlenül tesszük tönkre ezzel az aprósággal a lefolyónkat?

A konyhai sürgés-forgásban gyakran előfordulhat, hogy kevésbé figyelünk oda a berendezésre, és csak gyorsan leöntjük például a forró vizet a lefolyóba. De vajon nem ártalmas ez a csöveknek? – teszi fel a kérdést a Myhomebook.
Az egyik legnépszerűbb dugulás elleni házi praktika a szódabikarbóna, ecet és forró víz öntése a csőbe, hogy a lerakódások feloldódjanak, azonban nem biztos, hogy a forró víz használ a csöveknek.
Markus G. szerelő elmondta, hogy a legtöbb cső, és már a modern konyhabútorok is úgy vannak kialakítva, hogy bírják a magas hőt.
A csövek akár 130 Celsius-fokig is bírják a hőt
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a napi szinten a lefolyókba öntött forró víz hosszú távon károsíthatja a rendszert.
A meleg (de nem forrásban lévő) víz segíthet feloldani a lerakódott zsiradékot a csövekben, és a rendszernek sem árt.
Zsírszörny a lefolyóban – hogyan alakul ki, és mit tegyünk ellene?
A konyhai dugulások jelentős része nem egyik napról a másikra alakul ki. Sokszor már hónapokkal vagy évekkel korábban elkezdődik a probléma, szinte észrevétlenül. A mosogatás során a lefolyóba kerülő zsírok, ételmaradékok és mosogatószer keveréke idővel egy kemény, viaszhoz hasonló lerakódássá áll össze – ez az úgynevezett „zsírszörny”.
Ez a blogbejegyzés bemutatja, hogyan jön létre ez a jelenség, hogyan ismerhetjük fel időben, és mit tehetünk a hosszú távú megelőzés érdekében.
Egy apró konyhai trükk az egészséges étrend érdekében
A zöldségek az étkezésünk alapját jelentik, mégis sokan kihagynak egy fontos részletet. Az egészséges étrend akkor lehet igazán hatékony, ha az étkezés során egy kevés zsír is kerül a tányérra. Ez az apró konyhai szokás jelentősen befolyásolhatja a zöldségek élettani hatását.