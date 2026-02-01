Ezért érezted magad teljesen kimerültnek januárban – ez áll a háttérben

A szakemberek szerint a kevesebb napfény felboríthatja a bioritmust, befolyásolja a hormonháztartást, és csökkenti a hangulatért felelős szerotoninszintet. A zaol.hu Nagy Réka klinikai szakpszichológust kérdezte az év legszomorúbb napja, a Blue Monday alkalmából. Megtudtuk: a téli rosszkedv miatt előfordulhat, hogy romlik a koncentráció, csökken az energiaszint, és nehezebbé válik a mindennapi terhelés.

Az év legszomorúbb napját sokan télen élik meg

A szezonális depresszió leggyakrabban ősszel és télen jelentkezik, tavasszal pedig enyhül.

Nem minden téli rosszkedv számít depressziónak, de ha a tünetek tartósan megnehezítik a hétköznapokat, érdemes komolyan venni őket. A jelenség nőknél gyakoribb, ugyanakkor mindkét nemet érintheti.

A szakember szerint sokat segíthet a rendszeres mozgás, a természetes fényhez jutás, a következetes napirend és a társas kapcsolatok fenntartása. Súlyosabb vagy visszatérő tünetek esetén érdemes szakemberhez fordulni, hiszen a szezonális depresszió felismerhető és kezelhető, és a tavasz közeledtével jellemzően enyhül.

