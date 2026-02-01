Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lebukott Magyar Péter embere! Kiderült, hogy ki áll a gyöngyösi Lázárinfón történt balhé mögött – videó

Ezt tudnia kell!

Súlyos vírus terjed – ezeknél a tüneteknél azonnal orvoshoz kell fordulni

blue monday

Ezért érezted magad teljesen kimerültnek januárban – ez áll a háttérben

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A téli, fényhiányos időszak nemcsak a hangulatra, hanem a szervezet és az agy működésére is hatással van. Bár az év legszomorúbb napjaként emlegetett Blue Monday inkább szimbolikus, sokan ilyenkor tapasztalnak tartós fáradtságot, lehangoltságot és motivációhiányt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
blue mondayhangulatpszichológustél

A szakemberek szerint a kevesebb napfény felboríthatja a bioritmust, befolyásolja a hormonháztartást, és csökkenti a hangulatért felelős szerotoninszintet. A zaol.hu Nagy Réka klinikai szakpszichológust kérdezte az év legszomorúbb napja, a Blue Monday alkalmából. Megtudtuk: a téli rosszkedv miatt előfordulhat, hogy romlik a koncentráció, csökken az energiaszint, és nehezebbé válik a mindennapi terhelés. 

A legszomorúbb nap, a Blue Monday a téli depresszióra hívja fel a figyelmünket – Fotó: Unsplash
A legszomorúbb nap, a Blue Monday a téli depresszióra hívja fel a figyelmünket
Fotó: Unsplash

Az év legszomorúbb napját sokan télen élik meg

A szezonális depresszió leggyakrabban ősszel és télen jelentkezik, tavasszal pedig enyhül.

Nem minden téli rosszkedv számít depressziónak, de ha a tünetek tartósan megnehezítik a hétköznapokat, érdemes komolyan venni őket. A jelenség nőknél gyakoribb, ugyanakkor mindkét nemet érintheti. 

A szakember szerint sokat segíthet a rendszeres mozgás, a természetes fényhez jutás, a következetes napirend és a társas kapcsolatok fenntartása. Súlyosabb vagy visszatérő tünetek esetén érdemes szakemberhez fordulni, hiszen a szezonális depresszió felismerhető és kezelhető, és a tavasz közeledtével jellemzően enyhül.

Megtalálhatták a depresszió ellenszerét 

A mentális egészség megőrzése és a depresszió kezelése napjaink egyik legégetőbb kihívása, amely milliókat érint világszerte.

Mi a különbség a bipoláris és a major depresszió közt?

Lehet, hogy sokaknak ismerősebben cseng a mániás depresszió kifejezés, mint a bipoláris zavar, illetve a depresszió szó elé kevesen illesztik be a major vagy unipoláris kifejezést.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!