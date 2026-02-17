Híres magyar származású rendező vesztette életét

Lengyel Iván életútja már gyermekkorában különös irányt vett. A szabadkai Lloyd kávéház – nagyapja vendéglője – kék függönyei mögött szeretett bele a színház világába. A játék, a történetmesélés és a színpadi varázslat iránti rajongását azonban hamar tragikus esemény árnyékolta be. A második világháború idején, alig 13 évesen koncentrációs- és munkatáborokba hurcolták. A legembertelenebb körülmények között sem mondott le a kultúráról – irodalmi esteket, műsoros alkalmakat szervezett rabtársainak. Már ekkor megmutatkozott benne az a rendíthetetlen hit, hogy a művészet képes túlélni a pusztítást - írja a Blikk.

Lengyel Iván 97 éves volt

A háború után visszatért Szabadkára, és a Szabadkai Népszínház Nagytermében, még diákként, megrendezte első hivatalos előadását: Anton Pavlovics Csehov Lánykérés című egyfelvonásosát. Ez a bemutató indította el rendezői pályáját. Később Belgrádba költözött, ahol az Avala Filmgyár munkatársaként sajátította el a filmrendezés alapjait. 1948-ban sorsfordító döntést hozott:

Izraelbe emigrált, és új hazát választott magának.

Tel-Avivban dramaturgként, televíziós és színházi rendezőként dolgozott. Olyan rangos intézményekben alkotott, mint a Habima Nemzeti Színház és a Cameri Színház. Munkássága évtizedeken át formálta az izraeli színházi életet; számos előadása maradandó nyomot hagyott a közönségben és a szakmában egyaránt. Hosszú időn át nem tért vissza szülővárosába. Csak 2001-ben látogatott újra Szabadkára, majd 2003-ban ismét a Szabadkai Népszínház falai között dolgozott, ahol megrendezte a nagy sikert aratott Nem fáj című előadást.

A visszatérés számára nem csupán szakmai esemény volt, hanem személyes lezárás is: ott alkothatott újra, ahol pályája egykor elindult.

Halálhíréről Siflis Zoltán rendező emlékezett meg közösségi oldalán. Siflis korábban egy hetvenperces dokumentumfilmet is készített Eldadról és családjáról, amelyben a rendező megrendítő őszinteséggel beszélt az Izraelbe vezető út nehézségeiről, valamint művészi pályájának állomásairól. Lengyel Iván – Ilan Eldad – élete arról tanúskodik, hogy a történelem legsötétebb korszakai sem képesek elhallgattatni azt, aki a művészetben találja meg hivatását. Egy korszak tanúja és formálója távozott, akinek munkássága Szabadkától Tel-Avivig ívelt, és generációk számára bizonyította: a színház nemcsak előadás, hanem túlélés is.