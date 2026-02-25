Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenete: 2026-ban dől el Magyarország sorsa

Háború

Ilyen gazdasági károkat okozott Magyarországnak az elhúzódó ukrán-orosz háború

macska

Sír az ételért, aztán ott hagyja? Ez áll a macskák rejtélyes viselkedése mögött

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sok gazdi ismeri a jelenetet: a macska kétségbeesetten nyávog, mintha az éhhalál szélén állna, odasiet az etetőtálhoz, megszagolja a frissen kitett ételt, majd egyszerűen hátat fordít. Mi állhat a háttérben? Válogatós, manipulál, vagy komolyabb baj jele? A macskabarátokat foglalkoztatja a kérdés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
macskamagyarázatviselkedés

A jelenség mögött legtöbbször ártalmatlan okok húzódnak meg, de bizonyos esetekben akár betegség is állhat a macska viselkedése mögött. A leggyakoribb magyarázat a legegyszerűbb: a macskának nincs étvágya. Elképzelhető, hogy nem kívánja az adott ízt, vagy valójában nem is olyan éhes, mint azt a hangos nyávogás alapján gondolnánk – írja a Petbook

A macska viselkedéséből sok következtetést le lehet vonni – Fotó: Unsplash
A macska viselkedéséből sok következtetést le lehet vonni
Fotó: Unsplash

A macska olykor a bolondját járatja velünk

Sok gazdi abba a hibába esik, hogy minden nyávogásra étellel reagál. Pedig a macska gyakran csak figyelmet, játékot vagy simogatást szeretne. Ha viszont túl gyakran kap enni, csökkenhet az étvágya, és előfordulhat, hogy a tál elé érve már nem kívánja az ételt. Az életkor is számít, hiszen az idősebb macskák étvágya természetes módon csökkenhet.

A macskák kiválóan megtanulják, hogyan érjék el, amit akarnak. Ha a gazdi azonnal másik konzervet bont, amikor az első nem nyerte el a tetszést, az állat hamar rájön a taktikára. Ilyenkor valójában nem az étellel van baja, hanem mást szeretne. Érdemes türelmesnek lenni. A nedves eledelt azonban legfeljebb fél óráig hagyjuk a tálban, mert levegővel érintkezve kiszáradhat, elveszítheti az illatát, és a macska végképp nem fogja megenni.

Ahogy az embereknél, úgy a macskáknál is előfordul, hogy egy gyomorrontás után az utoljára fogyasztott ételhez negatív élményt társítanak, még akkor is, ha nem az okozta a bajt. Ilyenkor a cicák hosszabb időre elutasíthatják az adott tápot. Ezért érdemes többféle, jó minőségű eledelhez hozzászoktatni az állatot, hogy ne okozzon gondot a váltás.

Az étvágytalanságnak is különböző okai lehetnek

A macskáknál elsősorban a szaglás határozza meg az evési kedvet. Ha az étel elveszíti az illatát – például túl sokáig volt levegőn, vagy a hűtőből kivéve túl hideg –, nem lesz vonzó számára.

A nedves eledelt célszerű szobahőmérsékletűre melegíteni. A száraz táp esetén segíthet, ha kisebb adagokat tárolunk légmentesen.

Ha a macska bágyadt, sokat alszik, lázas, vagy fájdalmai lehetnek, az is okozhat étvágytalanságot. Megfázás esetén például csökkenhet a szaglás, így az étel „íztelennek” tűnik számára.

Klasszikus, de gyakran későn észrevett probléma a fogbetegség. Gyulladások, letört fogak vagy a macskáknál gyakori FORL nevű fogbetegség komoly fájdalmat okozhatnak, ezért az állat inkább nem eszik.

A szakértők szerint macskáknál már 24 óra táplálékmegvonás is súlyos következményekkel járhat. A szervezet ilyenkor a zsírtartalékokhoz nyúl, ami a máj elzsírosodásához (hepatikus lipidózis) vezethet. Ez életveszélyes állapot, különösen túlsúlyos vagy idős macskáknál.  Ha a cica egy teljes napig nem eszik, érdemes haladéktalanul állatorvoshoz fordulni.

Meglepő igazság a dorombolásról – nem azt jelenti, amit gondol

Liz Marden, a több mint 15 éves tapasztalattal rendelkező viselkedésszakértő arra hívja fel a figyelmet, hogy a macskák dorombolása nem biztos, hogy a boldogság jele.

Jól figyeljen! Ezzel a titkos jellel üzen a macskája

Kiderült, mit is jelent valójában, ha a cicája odanyúl önhöz a mancsával.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!