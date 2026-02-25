Sír az ételért, aztán ott hagyja? Ez áll a macskák rejtélyes viselkedése mögött

A jelenség mögött legtöbbször ártalmatlan okok húzódnak meg, de bizonyos esetekben akár betegség is állhat a macska viselkedése mögött. A leggyakoribb magyarázat a legegyszerűbb: a macskának nincs étvágya. Elképzelhető, hogy nem kívánja az adott ízt, vagy valójában nem is olyan éhes, mint azt a hangos nyávogás alapján gondolnánk – írja a Petbook.
A macska olykor a bolondját járatja velünk
Sok gazdi abba a hibába esik, hogy minden nyávogásra étellel reagál. Pedig a macska gyakran csak figyelmet, játékot vagy simogatást szeretne. Ha viszont túl gyakran kap enni, csökkenhet az étvágya, és előfordulhat, hogy a tál elé érve már nem kívánja az ételt. Az életkor is számít, hiszen az idősebb macskák étvágya természetes módon csökkenhet.
A macskák kiválóan megtanulják, hogyan érjék el, amit akarnak. Ha a gazdi azonnal másik konzervet bont, amikor az első nem nyerte el a tetszést, az állat hamar rájön a taktikára. Ilyenkor valójában nem az étellel van baja, hanem mást szeretne. Érdemes türelmesnek lenni. A nedves eledelt azonban legfeljebb fél óráig hagyjuk a tálban, mert levegővel érintkezve kiszáradhat, elveszítheti az illatát, és a macska végképp nem fogja megenni.
Ahogy az embereknél, úgy a macskáknál is előfordul, hogy egy gyomorrontás után az utoljára fogyasztott ételhez negatív élményt társítanak, még akkor is, ha nem az okozta a bajt. Ilyenkor a cicák hosszabb időre elutasíthatják az adott tápot. Ezért érdemes többféle, jó minőségű eledelhez hozzászoktatni az állatot, hogy ne okozzon gondot a váltás.
Az étvágytalanságnak is különböző okai lehetnek
A macskáknál elsősorban a szaglás határozza meg az evési kedvet. Ha az étel elveszíti az illatát – például túl sokáig volt levegőn, vagy a hűtőből kivéve túl hideg –, nem lesz vonzó számára.
A nedves eledelt célszerű szobahőmérsékletűre melegíteni. A száraz táp esetén segíthet, ha kisebb adagokat tárolunk légmentesen.
Ha a macska bágyadt, sokat alszik, lázas, vagy fájdalmai lehetnek, az is okozhat étvágytalanságot. Megfázás esetén például csökkenhet a szaglás, így az étel „íztelennek” tűnik számára.
Klasszikus, de gyakran későn észrevett probléma a fogbetegség. Gyulladások, letört fogak vagy a macskáknál gyakori FORL nevű fogbetegség komoly fájdalmat okozhatnak, ezért az állat inkább nem eszik.
A szakértők szerint macskáknál már 24 óra táplálékmegvonás is súlyos következményekkel járhat. A szervezet ilyenkor a zsírtartalékokhoz nyúl, ami a máj elzsírosodásához (hepatikus lipidózis) vezethet. Ez életveszélyes állapot, különösen túlsúlyos vagy idős macskáknál. Ha a cica egy teljes napig nem eszik, érdemes haladéktalanul állatorvoshoz fordulni.
