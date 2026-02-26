Pusztít a madárinfluenza, 24 ezer kacsát kell leölni

Újabb baromfitelepen igazolták a magas patogenitású madárinfluenza jelenlétét Csongrád-Csanád vármegyében. A vírust egy zsombói pecsenyekacsa-telepen mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma – tájékoztat a Délmagyar.

Madárinfluenza Zsombón: 24 ezer kacsát kell leölni a fertőzés miatt (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A fertőzés egy mintegy 24 ezer egyedből álló állományt érint, amelyet a hatóságok felszámolnak a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.

A telepen a megnövekedett elhullás keltett gyanút, a laborvizsgálatok pedig a vírus H5N1 altípusát azonosították.

A hatóság azonnal intézkedett: a gazdaság körül három kilométer sugarú védőkörzetet jelöltek ki, emellett kibővített megfigyelési zóna is életbe lépett.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a madárinfluenza terjedésének megfékezése érdekében kulcsfontosságú a szigorú járványvédelmi szabályok betartása.

Nő a madárinfluenza kockázata a vadmadarak miatt

A hivatal arra is figyelmeztetett, hogy a melegebb időjárás és a vonuló vadmadarak mozgása fokozza a fertőzés behurcolásának esélyét. Ezért különösen fontos megakadályozni a háziállomány és a vadmadarak érintkezését.

Vége a nyugalomnak: betört az érintetlen kontinensre a rettegett vírus

Az Antarktiszon most először nyert tudományos bizonyítást, hogy a vadon élő állatvilágot is elérte a súlyos vírusos fertőzés okozta tömeges elhullás. A H5N1 madárinfluenza több mint ötven déli halfarkas pusztulását okozta a 2023-as és 2024-es nyári időszakban. A kutatók szerint az esemény mérföldkőnek számít, mivel ez az első megerősített eset, amikor a kórokozó közvetlenül okozta vadállatok halálát a kontinensen.

Mutatjuk, mi történne, ha a madárinfluenza emberről emberre terjedne

Indiai kutatók figyelmeztetnek, hogy a madárinfluenza vírus komoly veszélyt jelenthet, ha tartósan képessé válik az emberről emberre terjedésre. Egy indiai kutatócsoport számítógépes modellezéssel vizsgálta, hogyan alakulhatna ki egy emberi járvány. A modell szerint a fertőzés kezdetben észrevétlen maradhat, egyetlen fertőzött madárról emberre történő átterjedéssel. A valódi veszély akkor jelenik meg, amikor beindul az emberről emberre történő fertőzés, amely már globális egészségügyi kockázattá válhat.