Tiltólista: Ezek az élelmiszerek csendben emelik a koleszterinszintet

Fontos hangsúlyozni: nem egyetlen étel „rontja el” az értékeket, hanem a rendszeres fogyasztásuk. Mutatjuk, melyek azok az élelmiszerek, amelyek magas koleszterinszint esetén a tiltólistára kerülnek.

Magas koleszterinszint: ezeket az ételeket érdemes kerülni

A magas koleszterinszint legnagyobb ellenségei:

Zsíros, feldolgozott húsok

A kolbászok, virslik, szalámik és egyéb feldolgozott húskészítmények nagy mennyiségben tartalmaznak telített zsírsavakat,

amelyek bizonyítottan emelik az LDL-koleszterinszintet. Emellett sok bennük a só és az adalékanyag, ami tovább növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

A rendszeres feldolgozott húsevés különösen kedvezőtlen, ha az étrendben kevés a zöldség és a rost.

Bő olajban sült ételek

A rántott húsok, sült krumpli és más olajban tocsogó fogások nemcsak kalóriadúsak, hanem gyakran transzzsírokat is tartalmaznak,

főleg ha az olajat többször felhasználják. Ezek a zsírok növelik az LDL- és csökkentik a HDL-koleszterin szintjét.

Az American Heart Association ajánlása szerint magas koleszterinszint esetén érdemes a bő zsiradékban sütött ételeket kerülni, és inkább grillezett, párolt vagy sütőben készült fogásokat választani.

Teljes zsírtartalmú tejtermékek

A zsíros sajtok, a tejszín, a vaj és a teljes tej jelentős mennyiségű telített zsírt tartalmaznak.

Rendszeres fogyasztásuk hozzájárulhat a koleszterinszint emelkedéséhez, különösen zsírdús étrend mellett.

A National Health Service szerint ilyenkor célszerű zsírszegény vagy csökkentett zsírtartalmú tejtermékeket előnyben részesíteni.

Cukrászsütemények és ipari édességek

A péksütemények, kekszek, torták és bolti édességek gyakran egyszerre tartalmaznak telített zsírokat, transzzsírokat és hozzáadott cukrot.

Ez a kombináció különösen kedvezőtlen a vérzsírértékek szempontjából, és az inzulinrezisztencia kockázatát is növeli.

A Harvard T.H. Chan School of Public Health szerint a finomított szénhidrátok és a rossz minőségű zsírok együttese jelentősen rontja a koleszterinprofilt.

Belsőségek és nagyon zsíros húsrészek

A máj, a velő és a zsíros sertéshúsrészek természetes módon magas koleszterintartalommal bírnak. Bár értékes tápanyagokat is tartalmaznak, magas koleszterinszint esetén rendszeres fogyasztásuk nem ajánlott.

Az étrendi koleszterin hatása egyénenként eltérő lehet, de emelkedett értékeknél ezek az ételek tovább ronthatják az állapotot.

Mit érdemes szem előtt tartani? A tiltólista nem azt jelenti, hogy ezek az ételek soha többé nem kerülhetnek az asztalra. A kulcs a mértékletesség és a tudatos választás. A rostban gazdag zöldségek, a teljes kiőrlésű gabonák, a halak és a jó minőségű növényi zsiradékok segíthetnek egyensúlyban tartani a koleszterinszintet, és csökkenteni a szív- és érrendszeri kockázatot.

