Egy ősi kínai mozgásforma, amely segít a magas vérnyomás ellen

2026-ban egy pekingi kutatócsoport eredményei irányították rá a figyelmet arra, hogy a magas vérnyomás csökkentése életmódbeli eszközökkel is hatékony lehet. A Baduanjin nevű, hagyományos kínai test–lélek gyakorlat rendszeres végzése egyes esetekben olyan mértékű vérnyomáscsökkenést eredményezett, amely összevethető a kezdeti gyógyszeres kezelések hatásával.
Magas vérnyomás csökkentése mozgással
A Baduanjin a csikung egyik legismertebb ága, amely nyolc lassú, tudatos mozdulatból áll. A gyakorlat nem az izomerő fejlesztésére épít, hanem a testtartás, a légzés és a figyelem összehangolására. Egy teljes sorozat nagyjából 10–15 percet vesz igénybe, eszközt nem igényel, és akár otthon is biztonságosan végezhető.
A hagyományos kínai szemlélet szerint a mozdulatsor az életerő szabad áramlását segíti, míg a modern orvosi magyarázat inkább a stresszválasz csökkentését, az idegrendszeri egyensúly helyreállítását és a keringés javulását emeli ki.
Mit mutatott a kutatás?
A Pekingi Nemzeti Szív- és Érrendszeri Betegségek Központjában végzett vizsgálatban 216 középkorú, emelkedett vérnyomású felnőtt vett részt. A kutatók három csoportot alakítottak ki:
- az egyik csoport rendszeresen Baduanjint gyakorolt,
- a másik gyors tempójú gyaloglást végzett,
- a harmadik nem strukturált testmozgást folytatott.
A 12 hetes értékelés során a Baduanjint végzőknél szignifikánsan alacsonyabb 24 órás szisztolés vérnyomást mértek, mint a kontrollcsoportnál. Egyéves követés után a Baduanjin és a gyors gyaloglás hatása nagyjából azonos mértékűnek bizonyult. Az eredményeket a Journal of the American College of Cardiology közölte.
A tanulmány szerzői kiemelték: a megfigyelt hatás nagyságrendje hasonló volt ahhoz, amit az elsőként választott vérnyomáscsökkentő gyógyszereknél tapasztalnak.
Hogyan segíthet a vérnyomás rendezésében?
A lassú, kontrollált mozdulatok és a mély hasi légzés aktiválják a paraszimpatikus idegrendszert, amely a szervezet nyugalmi állapotáért felel. Ennek hatására csökken a pulzusszám, mérséklődik az érfalak feszülése, és javulhat az erek tágulékonysága.
Emellett a rendszeres, ritmikus mozgás – még alacsony intenzitás mellett is – kedvezően hat az érfalak belső felszínének működésére, ami kulcsfontosságú a vérnyomás szabályozásában. A stressz csökkenése szintén lényeges tényező, hiszen a tartós pszichés terhelés bizonyítottan hozzájárul a magas vérnyomás fennmaradásához.
Kiválthatja a gyógyszert?
A szakértők hangsúlyozzák: a Baduanjin nem helyettesíti automatikusan az orvos által felírt kezelést.
Gyógyszer elhagyásáról kizárólag kezelőorvossal egyeztetve szabad dönteni. Ugyanakkor a magas vérnyomás csökkentése érdekében hatékony kiegészítő módszer lehet, enyhébb esetekben pedig akár megelőző stratégiaként is szerepet kaphat.
Kinek lehet különösen hasznos?
Ez a mozgásforma előnyös lehet azoknak, akik nem kedvelik az intenzív sportot, ízületi panaszaik vannak, vagy idősebb korban keresnek biztonságos mozgáslehetőséget. Mivel nem igényel eszközt vagy speciális helyszínt, könnyen beilleszthető a mindennapokba.
A valódi üzenet: nem feltétlenül az intenzitás, hanem a rendszeresség számít.
A tudatos, rövid ideig tartó mozgás is kézzelfoghatóan hozzájárulhat a magas vérnyomás csökkentéséhez, különösen akkor, ha más életmódbeli változtatásokkal együtt alkalmazzuk.
Cikkünk az Egészségkalauz beszámolója alapján készült.
