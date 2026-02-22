Vasárnapi dupla égés: senki sem volt kíváncsi Magyar Péter haknijára

A fotó 16 óra 18 perckor készült, Magyar Péter már a színpadon volt. Abony után Albertirsán is rendkívül kevesen kíváncsiak rá. Ráadásul még ezeknek a résztvevőknek is a többsége máshonnan odautaztatott tiszás aktivista - írta Deák Dániel a Facebook-oldalán.

Deák Dániel szerint mindez nem meglepő, hiszen a magyarok nem szeretik a Zelenszkijvel való összejátszást, nem szeretik, ha valaki az alapvető magyar nemzeti érdekekkel szemben politizál...

