Magyar Péter magyarázkodik a drogos buli miatt

Magyar Péter a videóban arról beszélt, hogy jelen volt a vitatott eseményen, de hangsúlyozta: sem drogfogyasztásban, sem más törvénybe ütköző tevékenységben nem vett részt. A beismerés azonban újabb kérdéseket vet fel a politikus ítélőképességével és környezetével kapcsolatban.

Magyar Péter új videója ismét botrányt kavart.

Miért vállalhatatlan Magyar Péter magyarázata?

A politikus nyilatkozata azért kavart újabb hullámokat, mert a történet az úgynevezett „ötkertes ügy” után került ismét reflektorfénybe. Korábban olyan felvételek jelentek meg, amelyeken egy budapesti szórakozóhelyen biztonsági őrök vezetik ki a politikust, később pedig garázdaság és rongálás gyanúja miatt indult eljárás – írja a Magyar Nemzet cikke.

Az ügyben a mentelmi jog kérdése is felmerült, amelynek felfüggesztését végül az Európai Parlament nem támogatta. A mostani videó ugyanakkor ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen társaságban és milyen körülmények között mozog egy országos politikai szereplő.

A közvéleményben sokan teszik fel a kérdést: elegendő magyarázat-e az, hogy „ott voltam, de nem vettem részt semmiben”?