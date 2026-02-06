Magyar Péter új mélységeket hozott? Ki mennyi halálos fenyegetést kap?

A Politikai Hobbista mai vendége Filep Dávid, akivel az aktuális politikai történések, a közélet visszásságai és a médiatér legizgalmasabb jelenségei kerülnek górcső alá – érdemes figyelni, hogy senki ne maradjon le az adásról.
A Politikai Hobbista eheti vendége Filep Dávid (a “Kopasz”), aki százezreket ér el a Facebook-on a tiszás influenszerekre adott reakció-videóival.
Politikai Hobbista Vendégest
De miért nem írja már oda a “mesterezős” kommentjeit az ellenzéki politikusok posztjai alá? És miért viselkednek ennyire alpári, primitív módon a tiszások? A közösségi média “mélylélektana” mellett Orbán Viktor elhíresült ATV-s grafikája is szóba kerül - egy váratlan felületen.
A teljes adást itt tekintheti meg.
