Magyar Péter új mélységeket hozott? Ki mennyi halálos fenyegetést kap?

34 perce
Olvasási idő: 2 perc
A Politikai Hobbista mai vendége Filep Dávid, akivel az aktuális politikai történések, a közélet visszásságai és a médiatér legizgalmasabb jelenségei kerülnek górcső alá – érdemes figyelni, hogy senki ne maradjon le az adásról.
Politikai hobbistaFilep DávidJeszenszky Zsolt

A Politikai Hobbista eheti vendége Filep Dávid (a “Kopasz”), aki százezreket ér el a Facebook-on a tiszás influenszerekre adott reakció-videóival. 

Jeszenszky Zsolt - Politikai Hobbista
Fotó: Origo

Politikai Hobbista Vendégest

De miért nem írja már oda a “mesterezős” kommentjeit az ellenzéki politikusok posztjai alá? És miért viselkednek ennyire alpári, primitív módon a tiszások? A közösségi média “mélylélektana” mellett Orbán Viktor elhíresült ATV-s grafikája is szóba kerül - egy váratlan felületen. 

A teljes adást itt tekintheti meg

 

