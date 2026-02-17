Váratlan támadás: elefántok öltek meg egy magyar turistát

A rendelkezésre álló rendőrségi információk szerint a támadás február 16-án történt a Sri Lanka középső részén található Sigiriya térségében. A férfit a sigiriyai kórházba szállították, azonban az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.
Magyar turista vált halálos áldozattá Sri Lankán
A Newswire információi szerint az áldozat 64, illetve egyes jelentések alapján 68 éves magyar állampolgár volt. A férfi és felesége a Sigiriya–Pidurangala úton gyalogoltak, amikor találkoztak a vad elefánttal. Az állat támadása során a férfi súlyos sérüléseket szenvedett.
A sérültet a közeli egészségügyi intézménybe szállították, de a kórházba érkezéskor halottnak nyilvánították. A feleség sérüléséről egyelőre nem közöltek hivatalos információt.
A sigiriyai rendőrőrs megerősítette, hogy az ügyben további vizsgálat zajlik. A hatóságok azt vizsgálják, pontosan milyen körülmények között került sor a találkozásra, és történt-e figyelmeztetés a vadon élő állatok jelenlétére vonatkozóan az érintett útszakaszon.
Sri Lankán az elmúlt években több hasonló incidens is történt, mivel az elefántok természetes élőhelye több helyen találkozik a lakott területekkel és a turisztikai útvonalakkal.