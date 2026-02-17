Váratlan támadás: elefántok öltek meg egy magyar turistát

A rendelkezésre álló rendőrségi információk szerint a támadás február 16-án történt a Sri Lanka középső részén található Sigiriya térségében. A férfit a sigiriyai kórházba szállították, azonban az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A hatóságok vizsgálják, hogyan került a magyar turista az elefánt közelébe - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Magyar turista vált halálos áldozattá Sri Lankán

A Newswire információi szerint az áldozat 64, illetve egyes jelentések alapján 68 éves magyar állampolgár volt. A férfi és felesége a Sigiriya–Pidurangala úton gyalogoltak, amikor találkoztak a vad elefánttal. Az állat támadása során a férfi súlyos sérüléseket szenvedett.

A sérültet a közeli egészségügyi intézménybe szállították, de a kórházba érkezéskor halottnak nyilvánították. A feleség sérüléséről egyelőre nem közöltek hivatalos információt.

A sigiriyai rendőrőrs megerősítette, hogy az ügyben további vizsgálat zajlik. A hatóságok azt vizsgálják, pontosan milyen körülmények között került sor a találkozásra, és történt-e figyelmeztetés a vadon élő állatok jelenlétére vonatkozóan az érintett útszakaszon.