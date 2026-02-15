Nem fog hinni a szemének! Ez Magyarország leghosszabb buszútja – videó

Hírlevél
Reggel Békéscsabán felszállás, este Zalaegerszegen leszállás – egy teljes nap buszon. Magyarország leghosszabb buszútja közel 10 órán át tart, miközben az ember átszeli az országot kelettől nyugatig.
magyarországleghosszabbVolánbusz

A Volánbusz 1499-es számú távolsági járata ma az egyik leghosszabb, egyben végigutazható belföldi útvonal. Magyarország leghosszabb buszútja Békéscsabáról indul és Zalaegerszegre érkezik, a teljes táv nagyjából 440–445 kilométer, a menetidő közel 10 óra, és az út során mindösszesen 69 megállót érint.

Magyarország leghosszabb buszútja — 10 óra zötykölődés a 1499-es járaton Békéscsabától Zaláig.
Magyarország leghosszabb buszútja — 10 óra zötykölődés a 1499-es járaton Békéscsabától Zaláig Fotó: Hatházi Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Magyarország leghosszabb buszútja — 69 megálló, 7 vármegye

Ez a Békéscsaba–Zalaegerszeg buszjárat valóban átszeli az országot. A 1499-es járat érinti többek között Kecskemét, Dunaújváros, Siófok és Keszthely térségét is. A teljes út közel tíz óra, vagyis aki végigüli, gyakorlatilag egy teljes munkanapot tölt a buszon.

A számok elsőre hihetetlennek tűnnek:

  • közel 445 kilométer
  • 69 megálló
  • 7 vármegye
  • majdnem 10 óra utazás

Ez az egyik leghosszabb belföldi buszút Magyarországon, ráadásul átszállás nélkül.

@forgeszv PART1 - Egy januári riportomban Békéscsabáról Zalaegerszegre utaztam a 1499-es járattal.Ti felülnétek rá? Csak 10 óra 🤣 Imádtam... @RTL News #Fókusz #ForgóViktor ♬ eredeti hang - ForgeszOnAir

Ha már 10 óra: meddig jutnánk repülővel?

Ugyanennyi idő alatt repülővel már kontinenseket lehet átszelni. Körülbelül 10 órás repülőúttal Budapestről elérhető például:

  • New York City
  • Dubai
  • Bangkok
  • Vietnám

Egy ilyen járat 7–9 ezer kilométeres távolságot jelent, vagyis nagyságrendileg hússzor akkorát, mint a Békéscsaba–Zalaegerszeg buszút. Míg repülővel fél világokat lehet átszelni ennyi idő alatt, addig a 1499-es járaton tíz órán át Magyarország változó tájai suhannak el az ablakod előtt — az Alföldtől a Balatonon át Zaláig.

