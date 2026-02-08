17 éve gyilkolták meg Marian Cozmát – máig tart a felháborodás

Marian Cozma a MKB Veszprém KC játékosaként rövid idő alatt vált közönségkedvenccé. A 2 méter 10 centi magas, rendkívüli fizikumú beállós nemcsak erejével, hanem személyiségével is meghatározó alakja lett a csapatnak. Csapattársai szerint mindig mosolygott, közösségteremtő volt, és a pályán kívül is összetartotta a játékosokat. Szakmai megítélése alapján a legnagyobb európai klubok figyelmét is felkeltette, sokak szerint a világ egyik legjobb beállója válhatott volna belőle.

Marian Cozma az MKB Veszprém KC játékosaként a Haukar elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, 2008 őszén

Fotó: Szabó Miklós

A végzetes éjszaka Veszprémben

2009. február 8-án éjjel a veszprémi Patrióta lokálban ünnepelt a csapat néhány tagja. Az éjszaka folyamán konfliktus alakult ki egy Enyingről érkezett bűnbanda és a kézilabdázók között, amely rövid idő alatt brutális erőszakba torkollott.

A szórakozóhelyen ököllel, üvegekkel és székekkel kezdődött a verekedés, majd az utcán folytatódott, ahol a támadók kést rántottak.

R. Sándor többször megszúrta Marian Cozmát, végül a szíven, a kézilabdázó belehalt sérüléseibe, miközben csapattársait is megsebesítették. Az elkövetők menekülni próbáltak, R. Sándort és N. Győzőt Ausztriában elfogták, Sz. Iván pedig három nap bujkálás után feladta magát.

A per és az ítéletek utóélete

Az elkövetőket heteken belül elfogták. Az elsőfokú ítélet életfogytiglani büntetést szabott ki, ám a másodfokú eljárás során a büntetéseket jelentősen enyhítették. A jogerős döntés – különösen annak mértéke – országos felháborodást váltott ki, és komoly vitát indított az igazságszolgáltatás következetességéről. A Kúria végül részben súlyosbította az egyik vádlott büntetését, de az ítéletek így is sokakban hagytak hiányérzetet.

Az évek során az egyik elítélt feltételes szabadlábra került, miközben a Cozma család számára megítélt jelentős kártérítés hosszú ideig nem realizálódott. Az ügy utóélete újabb és újabb társadalmi vitákat generált - írja a hirado.hu.

A Cozma-gyilkosság nemcsak egy ember haláláról szólt. A történtek felerősítették a társadalmi feszültségeket, és politikai, média- valamint közéleti értelmezések egész sora kapcsolódott hozzá. Dokumentumfilmek, publicisztikák és viták próbálták megfejteni a tragédia okait, sokszor élesen eltérő következtetésekkel.

Marian Cozma emléke ma is él

A veszprémi szurkolók és a kézilabdaközösség azóta is rendszeresen megemlékezik Marian Cozmáról. Szobra a Veszprém Aréna közelében áll, neve pedig a klub és a város történetének része lett. Csapattársai visszaemlékezései szerint nemcsak kivételes sportoló volt, hanem olyan ember is, akinek a jelenléte hiányzik az öltözőkből és a pályáról.